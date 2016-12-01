焦点：中国民营部门的发动机已经启动 但会不会熄火？

路透中国唐山/贵阳12月1日 - 中国卫浴产品制造商丰华陶瓷将在唐山市一处农田上建厂，这是自2000年以来该公司的首笔重大投资。丰华陶瓷计划把年产量提高20%，但却不打算增加人手。

中国很多中小型企业都遭遇了类似的困境。尽管营收慢慢改善，但土地和劳动力成本也在上升，并在挤压利润率。

中国政府大加表扬今年经济稳定增长及民营部门投资反弹，称这表明国内需求更加强劲。但分析师警告称，近期的提升也许不会长久，因为在一个严重偏袒政府关联企业的商业环境下，民营业者困难重重。

此外，即使投资加速，也并非所有领域都能如决策者所愿，创造出成千上万个工作岗位。

“(复苏)仍是之前的货币宽松举措所驱动，而并非得益于结构性增长和改革带来的可持续改变，”凯投宏观(Capital Economics)分析师Julian Evans-Pritchard表示。

“问题在于未来营收增长会出现什么变化--很可能不会进一步复苏了，”他说。“如果我是一家中国公司，我会对未来几年的宏观经济前景有些担忧。”

每季度要对3,000多家公司进行调查的研究公司--中国褐皮书表示，第三季企业营收实现增长，但利润率下滑，现金流恶化。

唐山市丰华陶瓷的出口部门经理Daniel Dong表示，由于人力成本每年都在上涨，利润率受到威胁。我们不得不升级生产流程以保持长期的竞争力。丰华陶瓷每年的营收为1.6亿元人民币(2,330万美元)。

企业表现不好令人担忧，因为民营部门对于中国经济至关重要，为城市地区提供80%的就业岗位，投资占比超过60%。

中国1-10月民营部门投资增长从纪录低点加快至2.9%，但仍远低于几年前光景好时20%以上的水平。民企的投资增长也比不上国企的固定资产投资，后者在今年前10个月增长20.5%。

**政府扶持**

地方政府通过补贴及其他协助方式扶持民营企业，部分原因就在于，通过鼓励创业并改善商业环境，他们也能从中受益。

这种扶持响应了李克强总理力推的政府和社会资本合作模式。

贵州扬生医用器材有限公司和羊城西饼就在中国国内发展最快的民营企业之列，通过筹资获得政府扶持，并将利用这些资金进行扩张。

扬生医用器材销往中国1,000多家医院，并致力于扩大品牌效应。加入了政府所支持的从外资企业手中抢夺市场分额的民营企业大军。

羊城西饼在贵州省会城市贵阳设有一家大型工厂，计划将门店开遍全省。该公司董事长周兆明还加入了新的当地小吃产品，充分利用贵州省的旅游招牌，并引进国外技术，聘请更多员工来开发新产品。

在上海西南面的莫干山，企业家Shen Yang和一群合伙人将农居改造为旅馆用来出租，每平米获得几百元的补贴。

企业称，整体经济放缓加上市场竞争激烈是巨大的挑战。在当前市况下，虽然利润率承压，但企业必须保持生产和雇佣水平。

的确，由于地方政府向避免裁员的企业提供补贴和激励措施，即便是在钢铁等遭受重创的行业，也几乎没有出现失业率人数上升的迹象。

唐山Sunshine Ceramics的经理Tian Weiguang说，他所在的行业已走到十字路口，必须找到提高利润率的办法。

“不会迅速增长，但我们或许能保持稳定。该行业已到了需要调整的节点。如果不升级，将很难生存下去，”Tian说。(完)