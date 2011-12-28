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中国财经 | 2011年 12月 28日 星期三 11:11 BJT

商务部对美国进口干玉米酒糟反倾销调查延长六个月

路透北京12月28日电---中国商务部周三发布公告,决定将对原产于美国的进口干玉米酒糟的反倾销调查延长六个月,至2012年6月28日,因本案情况较为特殊和复杂.

商务部於2010年12月28日决定对原产于美国的进口干玉米酒糟进行反倾销立案调查.(完)

浏览公告原文,点选商务部链接:(here)

--发稿 宿泱韫;审校 乔艳红

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