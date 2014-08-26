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时事要闻 | 2014年 8月 26日 星期二 17:31 BJT

一汽-大众两名高管涉嫌严重违法被立案调查--中纪委

路透上海8月26日 - 中国中央纪委监察部网站周二称，吉林省检察机关对一汽-大众汽车有限公司原副总经理兼销售公司总经理李武、一汽-大众汽车有限公司奥迪销售事业部副总经理周纯涉嫌严重违法问题进行立案调查。

路透未能联系到大众汽车中国公司、中国第一汽车集团公司以及一汽-大众汽车有限公司的官员发表评论。路透亦未能联系到李武和周纯置评。

中央纪委监察部网站发布的声明称，近期中央第十三巡视组正在对中国第一汽车集团公司开展专项巡视。

一汽-大众是大众汽车在中国建立的两家合资汽车生产企业之一。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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