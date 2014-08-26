一汽-大众两名高管涉嫌严重违法被立案调查--中纪委

白宫称特朗普在与习近平的通话中批评朝鲜“好斗”
路透华盛顿4月24日 - 据美国白宫称，美国总统特朗普周日与中国国家主席习近平的电话中批评朝鲜“持续的好斗姿态”，并称朝鲜的举动破坏了地区稳定。
路透上海8月26日 - 中国中央纪委监察部网站周二称，吉林省检察机关对一汽-大众汽车有限公司原副总经理兼销售公司总经理李武、一汽-大众汽车有限公司奥迪销售事业部副总经理周纯涉嫌严重违法问题进行立案调查。
路透未能联系到大众汽车中国公司、中国第一汽车集团公司以及一汽-大众汽车有限公司的官员发表评论。路透亦未能联系到李武和周纯置评。
中央纪委监察部网站发布的声明称，近期中央第十三巡视组正在对中国第一汽车集团公司开展专项巡视。
一汽-大众是大众汽车在中国建立的两家合资汽车生产企业之一。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月24日 - 据美国白宫称，美国总统特朗普周日与中国国家主席习近平的电话中批评朝鲜“持续的好斗姿态”，并称朝鲜的举动破坏了地区稳定。
路透巴黎4月24日 - 即将卸任的法国总统奥朗德(Francois Hollande)周一敦促本国人民在下月的第二轮投票中支持中间派候选人马克龙，拒绝极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)成为他的继任者；他称勒庞出现在决胜投票中是法国面临的一个“风险”。
智利当局最初下令疏散Valparaiso附近沿岸地区的民众以防海啸发生，但很快取消了命令。Valparaiso位于圣地亚哥以西大约97公里。