中国国企采购：腐败的温床

图为面值百元的人民币现钞。 REUTERS/Jason Lee

路透香港9月27日（记者 Charlie Zhu）- 去年3月，投资高达9亿美元的福建炼化扩建项目获得政府批准后，中石化(0386.HK)曾警告项目负责团队切勿收受贿赂。

据一位中石化消息人士告诉路透，中石化福建公司在一份备忘录中称，“工程建设领域在中石化是腐败案件高发区，团队员工、特别是关键岗位人员要珍惜自己的职位，保持警惕，抵制诱惑。”

中国国家主席习近平发起反腐败运动，专家指出国企发包的工程、采购和建设(EPC)合同等领域腐败现象猖獗，是北京当局反腐败面临的最大挑战之一。上述备忘录凸显了这一问题。

国有企业腐败现象早有耳闻，但是中石油曝出的腐败案还是引发媒体高度关注。中石油(0857.HK)及其母公司中国石油天然气集团公司先后有五名前高层遭到调查。

中石油腐败案令人不禁想知道能源行业反腐要走多远。在中国国企中，能源行业可谓举足轻重的领域。

中国国企的高层领导都为共产党干部，手握重权，而且权利基本不受监督。

同时，在他们面前摆着的是巨大的利益。

欧盟中国商会的资料显示，国企的设备和服务采购金额在2011年高达9.26万亿元人民币。目前，不清楚这些采购里面含多少EPC合同。

行业数据显示，中国石化、炼化工程市场巨大，仅石化工程市场到2016年就将达到400亿美元左右。同时，中国将在2012年和2016年中将斥资650亿至800亿美元用于扩大炼油能力。

在谈到中国能源EPC合同招投标中出现的行贿受贿问题，中海油能源经济研究院首席能源研究员陈卫东称，“由于权力高度集中在高层手里，存在腐败问题在所难免。”

陈卫东还指出，“能源EPC合同虽然进行公开招标，但评标过程却不公开。”

中国曾采取措施遏制公共采购领域的贿赂问题，还推出在线采购平台以求改善透明度。

中国在2000年开始实施招标投标法，要求对涉及公共采购和国有资金的大型工程项目实行公开招标。按照该法律要求，如果项目的建设合同金额高于两百万元或设备采购合同超过100万元，就必须招标。

政府也想通过网上招标提高透明度，但是不是所有采购都能在网上进行。一个全国性的政府采购网还在建设当中。

行业官员和分析人士称，采购领域仍充斥着贿赂现象，部分原因在于中国经济高速增长，带动政府和国企的固定资产投资猛增，而这部分投资又经常得不到适当的监管。

他们还指出，国企管理人员在项目招标和授标时经常收受贿赂，或是选择有裙带关系的企业发包，违规做法还包括将大型项目化整为零，以规避招标程序等。

前铁道部部长刘志军便是一个例子。刘志军因贪腐最近被判死刑，缓期两年执行。 官方媒体报导，刘志军在1986年和2011年间，帮助11位人士获得铁路建设合同或升职。刘志军受贿近6,500万元。

中共中央纪律检查委员会上周在官网刊登文章，呼吁对政府采购、土地交易等公共资源交易体制进行改革。

记者未联系到中央纪委和大型国企监管机构官员对此置评。

中石化在前高层陈同海受贿案发生后，誓言加大力度治理腐败。陈同海因犯受贿罪在2009年被判处死刑，缓期执行。

该公司对腐败问题相对公开，刊登在其官网的一份报告援引2012年备忘录的部分内容称，中石化系统近年来腐败大案要案呈上升趋势，尤其是招投标，工程总包分包和物资采购等领域。

中石化没有回复记者发出的置评请求。

中石化的福建石化扩产项目由其在福建和沙特阿美公司和埃克森美孚公司(XOM.N)的合资炼化企业承建。该合资企业总投资高达65亿美元。该扩产项目将于今年年底前完成，目前没有发现该项目在建设过程中有出现任何腐败。

目前公众的焦点集中在中石油系统的贪污腐败案件。中石油系统前五名高管因涉嫌严重违纪，正接受调查。

8月末到9月初期间，中国有关部门称中石油多名高管因涉嫌严重违纪接受调查，中石油因而成了舆论关注的焦点。

自此之后，有关部门没有发布任何有关调查的详细情况。中石油也没有回复记者发出的置评请求。

中国官方目前对香港上市，主营业务为能源领域工程承包的惠生工程(2236.HK)也在进行调查，但还未公布调查结果。该民营企业近几年大部分营业收入来自中石油。

厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强称，“公共采购腐败现象不只局限在能源领域，而是遍布各行各业。之所以能源行业受到更多关注，是因为他们的建设项目多数投资巨大。”

欧盟曾批评中国公共采购领域不透明，并呼吁中国进一步开放公共采购市场。

在其最近公开的2013/2014欧盟企业在中国建议书中，欧盟表示：“投标还不能完全网上进行, 这阻碍了信息的交换和程序的透明度。“

中国财政部目前正在推进建设全国政府采购管理交易系统，该系统将拥有共享基础数据库和更多电商相关的功能，可进行在线评标和支付，以消除一些公众担忧。

不过，一些业内人士认为，由于缺乏透明的决策过程，相关的在线采购系统不会很快出现。

“有些招标是黑箱操作的，”一位了解能源行业公共采购程序的石油行业高层说道。

“这与是否有相关的规章制度无关，关键是执行。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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