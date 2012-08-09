中国氧化铝制造商拟投资印尼 锁定原料供应

德国地方政府决定向中国海航集团出售哈恩机场
德国莱茵兰-普法尔茨州在一份简短公告中表示，一个部长会议已决定出售该州所持有的哈恩机场的82.5%股权，各方现在可以准备签署合同。
路透香港8月8日电---中国三大氧化铝制造商正计划在印尼投资铁铝氧石矿场及炼厂,规模至少为10亿美元.在出口新税及2014年出口限制的威胁之下,盼能藉此投资行动确保铝原料的供应.
上述的计划,为印尼限制矿石原料出口规定正带动当地的大型金属处理投资项目的初步迹象之一.
消息人士称,中国铝业(Chalco)(2600.HK)(601600.SS)、博赛矿业集团、山东魏桥创业集团均正积极寻求增加供应的方式.
消息人士表示,博赛矿业计划提升其在南美和非洲矿场的产量,中铝称将尽快在寮国取得采矿许可.
中国今年上半年进口的2,542万吨铁铝氧石当中,印尼供应就占约80%.但印尼政府5月实施20%矿物出口税之後,6月出口即大降.
"就中方而言,如果他们能与印尼合作,那麽将可确保矿物供应,"雅加达投资公司Sucorinvest分析师Arief Budiman说.
印尼目前要求合金矿石出口商须提供精炼厂计划,并将在2014年禁止所有金属矿石出口.铁铝氧石是用来生产氧化铝的矿石,而氧化铝是初级铝的主要原料.
根据直接知悉计划的人士称,博赛矿业料将在印尼一个氧化铝项目投资约10亿美元,其中包括:一处铁铝氧石矿场、一座年产200万吨氧化铝的炼厂、一座电厂和港口.他并表示,博赛想取得该项目的多数股权.
"和我们洽谈的印尼企业不只一家,"这位人士说."我们将把大多数的氧化铝销往中国市场."他因本案谈判的敏感性而不愿具名.
中国镍资源(2889.HK)曾在6月时表示,将以18亿美元投资印尼一个钢铁项目.其他企业也提出精炼厂计画,细节逐步浮出台面.
印尼商务部称这些计划都很正面,因为印尼需要约30座精炼厂来处理各种金属.同时,印尼工业部官员已表示,铝的重要性应仅次於钢铁.
政府预估,以目前的出口速率来看,印尼蕴藏的铁铝氧石资源可能在四到五年之内就耗尽.快速成长的20国集团(G20)对铝的需求正在攀升,但目前尚无任何行业在印尼处理铁铝氧石原料.(完)
--编译 李婷仪;审校 张明钧
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