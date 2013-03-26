汽、柴油价周三起分别下调310元和300元/吨--卓创资讯

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透北京3月26日 - 中国大宗商品资讯机构--卓创资讯周二称，中国将于27日(周三)凌晨起下调成品油零售价，汽油和柴油分别降310元人民币和300元/吨。
卓创资讯并称，具体而言，汽油下调310元/吨，折合93#汽油0.24元/升；柴油下调300元/吨，折合0#柴油0.26元/升。
卓创资讯并称，中国将颁布的新版成品油定价周期将缩短至10个工作日。
此外，新华社英文亦报导称，中国将下调成品油零售价，汽油和柴油分别降310元人民币和300元/吨。(完)
(发稿 李文科; 审校 张喜良)
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路透4月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国电商巨头阿里巴巴可能将50亿美元的五年期到期一次性偿还贷款的筹资金额提高，此前有13家银行核贷。
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。