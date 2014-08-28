分析：落后产能难借中国新一轮基建投资潮“死灰复燃”

作者 乔艳红

路透北京8月28日 - 稳投资仍是中国经济稳增长的关键力量，包括铁路、棚改、市政管网等在内的基础设施建设正掀起新一轮高潮。但动辄千亿万亿的投资额也让一些投资者担心，这会不会让本应被淘汰的落后产能“死灰复燃”？

在受访分析人士看来答案是否定的，因为政府本轮投资相对有节制，推动铁路、棚改等基础设施建设更多出自惠民生的考量；其次，现在产能过剩非常严峻，房地产市场也在放缓，企业盈利亦非常差，光靠基建根本拉不动如此庞大的产能。

“现在中国是有钱，要么让别人花，要么让自己花，让别人花就是体现在经常项目顺差，但顺差占GDP比重已经从07年的接近10%到现在只有2%，也就意味着在储蓄倾向没改变的情况下，必须自己花（投资），否则就是浪费，”申银万国首席经济学家李慧勇称。

他形象地指出，做市政、修铁路、推棚改，这些都是政府该做的事情，却又被说是助长了产能过剩，“这不就相当于最好不卖刀，因为卖刀可能杀人嘛。”

他认为，首先应该判断这个事情该不该政府来做，该做那就做；接下来要看如何做效率更高，做到科学决策、公开透明；最后则是如何发挥更大的经营效益，以此为准分别交给政府或私人部门来运营。

中国今年一季度经济增速降至7.4%令市场忧心忡忡，国务院在4月初部署加快棚户区改造和中西部铁路建设，政策调整窗口提前打开。而今年已召开的国务院常务会议有六次部署是直接与投资相关，其中棚改、铁路、重大水利工程建设等成为政策主要发力点。

其中，中国铁路投资总额今年实现“三级跳”，由年初确定的6,300亿元人民币提升至7,200亿元，再到4月底确定的8,000亿元；棚改方面，据国内媒体报导，国务院今年二季度已经批复央行1万亿元再贷款，用来支持国开行的住宅金融事业部，弥补棚改的巨大资金缺口。

“现在这么搞（基建），钢材和水泥价格也没见上去，是因为原来产能增加太快、太多了，现在不需要那么多了，”国家信息中心经济预测部副主任祝宝良称。

他指出，现在搞基建本身也是为了稳经济，稳住传统行业不至于下滑太快，再加上房地产增速也在放缓，光靠基建根本拉不动那么大的产能，产能还是太大、还是需要压缩。

以钢材为例，全球金融危机爆发前的2007年，全国钢材产量仅有5.65亿吨，经过两年“四万亿”洗礼，到2010年产量已增逾四成至8亿吨，到2013年则达到10.6亿吨。今年1-7月钢材产量为6.5亿吨。

而和产量形成鲜明对比的是，上海期货交易所螺纹钢主力期货合约SRBcv1周四报每吨2,941元，盘旋在该合约自2009年3月底上市交易以来的历史低点附近，较年初降幅约两成。

**落后产能难复燃**

日前中央政治局会议在部署下半年经济工作时，明确提出要积极扩大有效投资，发挥好投资的关键作用。但动辄千亿万亿的投资额让一些投资者担心是否“四万亿”要卷土重来？原本可能被淘汰的过剩产能是否会死灰复燃？

分析人士认为，目前国内经济总量和几年前相比已经扩张一倍，现在的投资规模和经济体量相对来看力度并不大，而且投融资机制也在逐渐发生变化，谈“四万亿”卷土重来有危言耸听之嫌；同时楼市低迷和糟糕的企业盈利，也意味着落后产能恐难死灰复燃。

“09年是比较着急通过四万亿把经济拉起来，四万亿本身并没有太大的错误，当时主要是银行贷的钱太多了、货币发多了，”祝宝良称，“可最近的情况不一样，保障性住房、铁路、以及地下管网建设本身都没有错，都是要干的，而且这次M2(增速)也就在13%附近，这是本质的区别。”

他并指出，新一轮铁路和保障性住房建设的融资机制也不一样，2009年完全是靠财政出钱、银行贷款，但现在投融资机制已经多元化，可以通过发债等手段来筹资，这也是个本质的变化。

年初以来，虽然固定资产投资整体增速节节下滑，1-7月同比增长仅有17%，但同期基建投资增速高达25%，水利、环境和公共设施管理业投资达到27.7%。

安信证券高级宏观分析师尤宏业称，2009年时四万亿投资带来额外的拉动，再加上欧美经济出现V型反转，中国出口增速高达30-40%，这些力量形成合力把企业盈利拉上去，再带动投资；但现在这些都还早着呢，除非能看到盈利趋势性好转才能把投资拉上去。

“当时是内外需共振形成合力拉动，现在外需在好转，但内需已经熄火了，”他说，“投资砸下去是否会导致落后产能死灰复燃，这属于想象的成分比较多，盈利这么差，怎么会死灰复燃呢。”

国家统计局最新数据显示，7月工业企业利润同比增速为13.5%，比6月回落4.4个百分点，主要是受主营业务收入小幅回落、部分行业利润增长放缓等影响。（完）

(审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。