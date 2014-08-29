（修正）金融危机后中国生产率呈负成长 面临“中等收入陷阱”-研究

(修正：标题及内文中“生产力”一词修正为“生产率”)

路透8月29日 - 一项最新研究发现，中国生产率增长自70年代的文化大革命以来首次变为负值，这突显出近来为使中国经济可持续增长而进行种种改革的不足之处。

这就是说，尽管人工、能源、信贷和房地产成本急剧上涨，但自全球金融危机以来一般的中国企业所获得的投资回报反而减少。这是“中等收入陷阱”的一个典型迹象，巴西和马来西亚等其他新兴经济体也曾经面临这个问题。

美国世界大型企业研究会(经济谘商会/Conference Board)中国经济与企业研究中心主任、报告的作者伍晓鹰表示，“研究有力地暗示，过度建设、产能过剩，以及效率低下的国有企业‘进入’民营产业市场，已经愈发拖累中国经济增长。”

自2008/09年的金融危机以来，中国经济增长愈发依赖国家引导的投资。在此同时，中国政府倾向采用渐进手法，对国企巨头及他们所倚赖的金融市场进行改革，未能带来彻底的改变。

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与路透共享的该研究报告使用了新方法论来分析中国全要素生产率(TFP)。这个指标衡量经济的长期动态，检测一国总产出与全要素投入(包括劳动力、资本等)之比。

该研究称，此前对中国TFP增速的预估值夸大了过去的表现，包括夸大国内生产总值(GDP)增长；而且在金融危机后，中国TFP实际增速转为负值，从2001-2007年的均值3.3%下滑至2007-2012年的-0.9%。

这标志着自1971-1977年以来，生产率首次对增长构成拖累。

美国经济谘商会表示，尚未发现2012年阻碍生产率增长的任何要素有任何改善迹象。

其他基于官方数据的研究显示，生产率即便没有转负也已放缓增长。摩根大通分析师朱海斌周三在研究报告中采用另一套指标，亦显示中国生产率增速已经放缓。

他表示，令人惊讶的是，潜在增速下滑似乎主要是由于TFP的贡献减少--从2008年的3.2个百分点降至2013年的1.1个百分点。(完)

(编译 李春喜/朱晓军；审校 张明钧)

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