中国今年第二批淘汰落后和过剩产能企业名单涉逾10万吨稀土产能

路透北京8月18日 - 中国工业和信息化部周一公布今年第二批工业行业淘汰落后和过剩产能企业名单，其中涉及内蒙古、湖南等省的28家稀土（氧化物）企业，合计产能10.371万吨。

第二批名单共涉及包括炼钢、铁合金、铜冶炼、水泥、平板玻璃、造纸、制革、印染、铅蓄电池、稀土等十个产业132家企业。

公告称，在2014年年底前关停列入公告名单内企业的生产线，拆除相关主体设备，确保不得恢复生产和向其他地区转移。

工信部于8月初公布首批2014年工业行业首批淘汰落后和过剩产能企业名单中，河北省有191家。首批需淘汰落后和过剩产能的全国44家炼铁企业中，河北省有18家企业位列其中。（完）

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(发稿 李然; 审校 张喜良)

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