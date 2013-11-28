中国1-10月工业企业利润增速进一步加快--统计局

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透北京11月28日 - 中国1-10月工业企业销售平稳，近九成行业利润总额同比增长，工业企业利润同比增速进一步加快。
中国国家统计局周四公布，1-10月全国规模以上工业企业实现利润总额46,263亿元人民币，比去年同期增长13.7%；其中，主营活动利润46,884.2亿元，比去年同期增长5.4%，以此计算的主营业务收入利润率为5.59%，较1-9月提高0.1个百分点。
单独10月来看，规模以上工业企业实现利润总额5,810.4亿元，比去年同期增长15.1%，较上月的18.4%有所下降；其中主营活动利润5,669亿元，增长6%。
国家统计局工业司于建勋博士解读称，1-10月数据显示规模以上工业企业销售平稳增长，利润率有所提高
。其主营业务收入同比增速11.1%，较1-9月提高0.1个百分点，每百元主营业务收入中的成本为85.81元，减少0.06元，利润率有所提高。
浏览工业企业利润图表，点选： link.reuters.com/kan94v
就行业而言，41个大类工业行业中，35个行业利润总额1-10月同比增长。新增利润最多的五个行业是：电力、热力生产和供应业，汽车制造业，石油加工、炼焦和核燃料加工业，石油加工、炼焦和核燃料加工业，黑色金属冶炼和压延加工业，其利润新增额占规模以上工业企业的58.1%。
此外，石油加工、炼焦和核燃料加工业由亏转盈，煤炭开采和洗选、石油和天然气开采、有色金属矿采选、其他采矿和废弃资源综合利用5个行业实现利润同比下降。
统计局此前公布的10月规模以上工业增加值同比增10.3%，已连续三月处于10%以上，显现工业趋于向好之势。(完)
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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