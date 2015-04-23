中国上市公司2015年获利增速料为三年来最慢--调查

中国上市企业2015年获利增长速度可能降至三年来最慢水平，与整体经济的疲弱形势相符。中国2015年经济增长料为25年来最低。路透调查研究了分析师对于704家2014年实现盈利的上海与深圳上市公司的全年净利预期，预计2015年获利平均增幅料为7%，低于之前两年。路透