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中国财经 | 2016年 6月 24日 星期五 18:05 BJT

中国国企1-5月利润同比降幅扩大至9.6% 煤炭、钢铁和有色等行业续亏

路透北京6月24日 - 中国财政部周五公布数据显示，1-5月全国国有及国有控股企业实现利润8,373.9亿元人民币，同比下降9.6%，降幅较1-4月扩大1.2个百分点，煤炭、钢铁和有色等行业继续亏损。

财政部网站刊登新闻稿并称，1-5月国有企业营业总收入逾17万亿元，同比下降0.6%，降幅较上月缩窄1.1个百分点。

“1-5月，交通、施工房地产和医药等行业实现利润同比增幅较大。石油、建材和化工等行业实现利润同比降幅较大。煤炭、钢铁和有色等行业亏损。”新闻稿称。

1-5月，中央企业实现利润6,245.5亿元，同比下降9.6%，降幅较1-4月的下降6.6%进一步扩大；地方国有企业实现利润2,128.4亿元，同比亦下降9.6%，但较1-4月降幅14.2%大幅收窄。

期内，中央企业营业总收入接近10.4万亿元，同比下降1.7%；地方国企营业总收入近6.8万亿元，同比增长1.2%。1-4月分别为下降3.9%和增长2%。

截至5月末，国有企业资产总额接近125万亿元，同比增长15.1%；负债总额82.8万亿元，同比增长17.7%。

1-5月国有企业营业总成本167,043.4亿元，同比下降0.3%；应交税金15,130.6亿元，同比下降2.3%。（完）

欲览详情，请点击财政部网站链接 here

(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)

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