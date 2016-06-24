中国国企1-5月利润同比降幅扩大至9.6% 煤炭、钢铁和有色等行业续亏

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京6月24日 - 中国财政部周五公布数据显示，1-5月全国国有及国有控股企业实现利润8,373.9亿元人民币，同比下降9.6%，降幅较1-4月扩大1.2个百分点，煤炭、钢铁和有色等行业继续亏损。
财政部网站刊登新闻稿并称，1-5月国有企业营业总收入逾17万亿元，同比下降0.6%，降幅较上月缩窄1.1个百分点。
“1-5月，交通、施工房地产和医药等行业实现利润同比增幅较大。石油、建材和化工等行业实现利润同比降幅较大。煤炭、钢铁和有色等行业亏损。”新闻稿称。
1-5月，中央企业实现利润6,245.5亿元，同比下降9.6%，降幅较1-4月的下降6.6%进一步扩大；地方国有企业实现利润2,128.4亿元，同比亦下降9.6%，但较1-4月降幅14.2%大幅收窄。
期内，中央企业营业总收入接近10.4万亿元，同比下降1.7%；地方国企营业总收入近6.8万亿元，同比增长1.2%。1-4月分别为下降3.9%和增长2%。
截至5月末，国有企业资产总额接近125万亿元，同比增长15.1%；负债总额82.8万亿元，同比增长17.7%。
1-5月国有企业营业总成本167,043.4亿元，同比下降0.3%；应交税金15,130.6亿元，同比下降2.3%。（完）
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(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
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