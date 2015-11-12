中国第四批专项建设基金项目申报工作已正式启动--消息（更新版）

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路透北京11月12日 - 三位消息人士周四对路透表示，中国第四批专项建设基金项目申报工作已正式启动，由国家开发银行及农业发展银行联合上报；明年上半年可开工建设、能够产生新拉动的项目优先申报，优先考虑项目回报率在3-5%、且回收周期为10-20年的项目。

消息人士并透露，对于新一批专项建设基金，各省可按200亿元人民币项目资本金需求申报，计划单列市为50亿元左右。

若按照上述各省及计划单列市上限计算，第四批专项建设基金申报项目总额最高可逾6,000亿元，超过前三批约6,000亿元的总和。

一位接近国开行消息人士称，国开行近日已下发通知到地方分行，启动第四批专项建设基金项目申报工作；此前第三批专项建设基金项目于10月底通过审批，项目涉及行业种类大幅增加，而且地方项目数量增加较多。

此前对于何时启动第四批项目申报，有国开行人士表示并不会这么快，需要看看实体经济的反应效果。是批项目申报工作启动仅与第三批项目审批下来间隔半个月，超出市场预期。市场人士认为，这也和实际经济下行压力增大有关。

一位大型券商宏观分析师认为，9月份的信贷数据超预期有一个外债转内债的问题，企业的外汇贷款转回人民币贷款，其实实体经济需求并没那么好，若没有专项建设基金支撑实际情况可能更差。

而央行午后公布的最新数据显示，尽管10月末M2增速13.5%创出15个月新高，但10月新增人民币贷款5,136亿元，远低于此前路透7,982亿元的调查中值；当月社会融资规模增量4,767亿元，创去年7月以来新低。显示稳经济增长，宏观政策仍需发力。

亦有多家银行对公部人士坦言，尽管一些国有企业的财务数据不好，而且拿到专项建设基金后对银行在贷款额度等方面要求更多，但即使这样也没办法，因为民营企业根本不敢贷，银行缺少项目。

路透暂未联系到国开行和农发行有关部门对上述消息予以置评。

**时滞作用致杠杆效果未现**

一位地方国开行人士介绍，从已经过发改委审批的第三批项目看，涉及的领域也是大大扩展，主要增加了高速公路有关项目，高端装备制造，也有制造业升级改造等。

而最新信贷数据并未反应出专项金融债对商业银行信贷的杠杆撬动作用，而昨日公布的前10月固定资产投资数据中，国内贷款到位资金同比下降4.5%，降幅扩大0.1个百分点。

“各地方上报的项目比较多，现在专项建设基金的资金分配到项目后并不能都满足银行资金投放的资本金要求，企业可能还要自筹一部分资本金，影响了信贷资金投放速度。”一位商业银行人士解释。

国家发改委副主任连维良10月底曾要求，各地要协调组织第三批及后续专项建设基金和停车场专项债券项目申报。根据国家发改委安排，“2015年第三批专项建设基金项目”基金总额为2,000-3,000亿元，分五大类共33个专项。

根据光大证券统计，到目前为止，前三批专项金融债总计将发行约6,000亿元；目前，前两批专项金融债已经完成发行，第三批正在发行中。

此前中国为挽经济颓势将推出万亿元专项金融债发行计划，财政部贴息以及募集资金定向投放地方基础建设项目。国家发改委9月时表示，第一批专项建设基金已投放到位，第二批在9月底前实现投放。（完）