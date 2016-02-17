中国发改委1月共核准固定资产投资项目21个 将保持外资政策稳定透明

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国国家发改委周三在新闻发布会上称，1月共审批核准固定资产投资项目21个，总投资541亿元人民币；在吸引外资方面，将保持外资政策稳定、透明、可预期。
发改委政策研究室副主任赵辰昕在发布会上并称，近期食品价格特别是蔬菜价格上涨对1、2月CPI有支撑作用，但对全年CPI影响不大；而且中国有能力保持人民币在合理均衡水平上稳定。
发改委数据显示，截至2015年底，11大类重大工程包已累计完成投资50,564亿元人民币，比11月底增加3,465亿元；已开工48个专项、326个项目，比11月底增加22个项目。
在吸收外资方面，发改委提供的新闻稿称，将继续扩大开放，扩大服务业领域开放，进一步开放制造业；并加大外商投资管理体制改革力度，简化程序。
“保持外资政策稳定、透明、可预期，”发改委在新闻稿中称。
与此同时，将继续鼓励外资投资现代农业、高新技术、先进制造、节能环保、新能源和现代服务业等领域，鼓励中外企业加强研发合作、外资企业建设研发中心。
发改委并称，要完善对外开放区域布局，支持东部地区利用外资转型升级，鼓励外资更多的投向中西部地区。（完）
(发稿 沈燕；撰写 乔艳红; 审校 林高丽)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)