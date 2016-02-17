版本:
中国
中国财经 | 2016年 2月 17日 星期三 11:06 BJT

中国发改委：11大类重大工程包去年底累计投资逾5万亿

路透北京2月17日 - 中国国家发改委周三称，截至2015年底，11大类

重大工程包已累计完成投资50,564亿元人民币，比11月底增加3,465亿元

；已开工48个专项、326个项目，比11月底增加22个项目。发改委在新闻发布会上提供的新闻稿显示，累计完成投资额排在前两

位的是信息电网油气网络重大工程和交通运输重大工程，分别为15,585亿

元和12,214亿元。

以下为11大类重大工程包截至2015年底投资完成情况：

11大类重大工程包 已开工 累计完成投资（亿

元）

信息电网油气网络 4个专项、52个项目 15,585

生态环保 14个专项 5,220

清洁能源 27个项目 6,295

粮食水利 2个专项、45个项目 2,408

交通运输 128个项目 12,214

健康养老服务 15个专项 2,598

能源矿产资源保障 47个项目 4,223

现代物流 1个专项 1,600

城市轨道交通 27个项目 236

增强制造业核心竞争 6个专项 46

新兴产业 6个专项 139(完)

(发稿 沈燕；撰写 乔艳红; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐