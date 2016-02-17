中国发改委：11大类重大工程包去年底累计投资逾5万亿

人民币小幅收升 中国经济数据弱于预期影响有限
路透上海/北京5月15日 - 人民币兑美元即期周一小幅收升，但升幅明显低于中间价，中间价创出近三周新高。交易员称，“一带一路”峰会期间中间价明显往升值方向过滤；而客盘购汇实需购汇需求依旧不少，大行适度提供美元流动性，汇价反弹空间受限，料短期仍以稳定为主。
路透北京2月17日 - 中国国家发改委周三称，截至2015年底，11大类
重大工程包已累计完成投资50,564亿元人民币，比11月底增加3,465亿元
；已开工48个专项、326个项目，比11月底增加22个项目。发改委在新闻发布会上提供的新闻稿显示，累计完成投资额排在前两
位的是信息电网油气网络重大工程和交通运输重大工程，分别为15,585亿
元和12,214亿元。
以下为11大类重大工程包截至2015年底投资完成情况：
11大类重大工程包 已开工 累计完成投资（亿
元）
信息电网油气网络 4个专项、52个项目 15,585
生态环保 14个专项 5,220
清洁能源 27个项目 6,295
粮食水利 2个专项、45个项目 2,408
交通运输 128个项目 12,214
健康养老服务 15个专项 2,598
能源矿产资源保障 47个项目 4,223
现代物流 1个专项 1,600
城市轨道交通 27个项目 236
增强制造业核心竞争 6个专项 46
力
新兴产业 6个专项 139(完)
(发稿 沈燕；撰写 乔艳红; 审校 林高丽)
路透上海/北京5月15日 - 人民币兑美元即期周一小幅收升，但升幅明显低于中间价，中间价创出近三周新高。交易员称，“一带一路”峰会期间中间价明显往升值方向过滤；而客盘购汇实需购汇需求依旧不少，大行适度提供美元流动性，汇价反弹空间受限，料短期仍以稳定为主。
路透吉隆坡5月15日 - 马来西亚棕榈油生产商联邦土地发展局全球创投控股(Felda Global Ventures Holdings Bhd, FGVH)称，已与中国储备粮管理总公司旗下的中储粮油脂有限公司签署了一项初步协议，旨在扩大其在中国市场的棕榈油供销网络。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.8%，低于上交易日收盘的20.59%。