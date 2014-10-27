《焦点》中国楼市低迷不振，开发商花样百出搞促销

《技术解析》LME期铝可能测试每吨1,931美元支撑位
路透新加坡4月24日 - 波浪形态及费波纳奇预测分析显示，伦敦金属交易所(LME)期铝可能测试每吨1,931美元的支撑位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港10月24日（记者 Clare Jim） - 中国房地产开发商营销花样层出不穷，并且打出各种各样的“赠送牌”，以想方设法促销大量存量房，以便能在经济放缓的冲击下幸免于难。
分析人士称，房地产开发商的折扣力度依然不低，但眼下他们的营销方式出现了新的趋势，即为新楼盘制造噱头，而不是在价格上打压竞争对手。
“对于降价、‘买一送一’这样的促销手段，消费者已经习以为常，因此他们需要新的噱头，”房地产咨询公司莱坊（Knight Frank）的高级主管Thomas Lam说。
这样的策略基本不影响开发商已经受挤压的利润，同时又让买家觉得自己是赢家。
“虽然市场上有许多很有创意的促销活动，但转换后的平均折扣幅度为10%，这不算很大，”克而瑞信息集团(CRIC)分析师房玲说。
中国最大的房地产开发商万科 正在借助社交媒体，发起一连串风格奇特的促销活动，该公司CEO郁亮称这是“基于草根和底层的创意”。
万科计划为其部分新项目推出免费试住一年的活动，条件是试住者要在新浪微博 分享体验情况。该公司此前已经推出了“1日体验之旅”、“7天免费试住”等活动。该公司的这些活动，与澳大利亚旅游局推出的“全球最佳工作”大同小异。
万科前周在成都宣布启动“淘万置业计划”以吸引购房者，购房者可根据今年消费的淘宝账单累加总额，一次性抵扣相应房款。
郁亮上月在新闻发布上称，公司通过这种促销方式售出的房产价值13亿元，平均折扣为4.2万元或2%左右。
“万科用互联网的思想、工具和方法来把我们的业务做的更好，”郁亮称。
中国中型房地产开发商招商地产 本月推出了使用招商银行信用卡消费积分抵扣购房款的活动，活动为期三个月，最高可抵扣30万元的房款。
保利地产 上月发起了“N公斤抵N万不服来战”活动，购房人减去一公斤肉就能抵1万元房款。目前尚不清楚有多少购房者参与了这项活动，路透无法联系到保利地产代表就此置评。
上周二出炉的官方数据显示，2014年前9个月中国房地产投资放缓，房屋销售和新屋建筑活动下降。受此影响，中国经济增长放缓至近六年低位。
中国上月宣布放宽房地产市场信贷政策，为2008/09年全球危机以来首次放宽这方面的政策。但分析人士称，此类刺激措施需要一些时日才能见效。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透新加坡4月24日 - 波浪形态及费波纳奇预测分析显示，伦敦金属交易所(LME)期铝可能测试每吨1,931美元的支撑位。
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(