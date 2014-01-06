特写：中国房价飞涨 “鼠族”蜗居地下室

路透北京1月6日（记者 许贵卿/王兰） -35岁的胡某加入成千上万躲避高房价、蜗居地下室的大军，住在一栋高楼下的地下室，那里左弯右拐，阴暗狭窄，如同迷宫。

胡某与妻子所住的地下室位于市中心一处豪华公寓下面，没有窗户，面积四平方米，月租400元（65.85美元）。那里没有空调，一根向上面公寓输送然气的蜿蜒管道，是唯一显示有热源的东西，卫生间是走廊尽头一间味道很难闻的公用厕所。

“楼房我们租不起，”胡某边展示他简陋的住处边说。在中国，住地下室不算违法，但与其他国家一样，这也没啥可夸耀的。胡某在一家生意红火的四川火锅店工作，他负责在厨房里干活，月薪2,500元人民币，他不愿透明自己的名字。“在省钱，如果不是因为要省钱，这房子就不要住，”他说道。

像胡某这样住在地下室的人被称之为“鼠族”，他们是中国房地产市场发展失控下出现的一个群体。

尽管政府出台措施打击房地产市场的投机行为，发展保障房项目，但农村劳动力源源不断地涌入城市，加上缺乏具有吸引力的投资选择，导致房价不断飙升。根据最近出炉的数据，11月中国70个大中城市新建住宅销售价格同比上升10%，而且自2009年以来房价一直在创新高。北京房价涨幅更高，达到16%，年均租金同比上涨12%。

正是因为这种情况，许多刚来城市的人住进了地下室。据新华社报道，在北京预计达770万的流动人口中，有接近五分之一住在宿舍或地下室。北京市住房部门对此数据予以否认，并在给路透的电邮中称，去年的一项政府调查发现，仅有28万流动人口住在地下室，北京仅有很小一部分比例的地下室被当作住处。

一群人在北京井下“蜗居”的消息曝光后，相关部门已经封了井盖。据媒体报道，这群人中有位52岁的洗车工，已在井下生活至少10年。这些井下“蜗居人”有的被重新安置住处，非京籍的则被送回原籍。

飙升的房价对政府而言是福也是祸。中国蓬勃发展的房地产业约占GDP的15%，债台高筑的地方政府则高度依赖土地出让。

对于大多数中国人而言，高涨的房价让拥有房子变得越来越遥不可及，还导致贫富差距日渐扩大，社会不满情绪滋长。

“有人能买几套房，有人连一套都买不起，”北京独立智库天则经济研究所联合创始人兼荣誉理事长茅于轼说。“这会对社会造成影响。”

据新华社报道，一般的地下室或宿舍不到五平米，不到北京一般住房面积的十分之一。地下室有时还因做饭发生火灾，去年北京就报道过至少三起这样的事故。

胡某说，他们住的地下室太小，以致于他和妻子没法住在一起。胡某大多数晚上都住在餐馆提供的另一处地下室宿舍中。

胡某的妻子渴望能住在地面上、面积更大一些的房子里，同时她又凑活着用一些塑料铃铛和花装饰着他们的小家。据胡某称，这些东西是妻子从街上捡回来的。胡某夫妇拥有房子的梦想依然很遥远，他还称住在地下室已影响到他们的夫妻关系。

“现在盖房子太困难，”胡某说。“每个地下室都有人在住。你看看多少人住在这儿呢。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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