华融资产再挂牌转让温州银行7%股份

人民币收跌 1月中国贸易数据部分对冲美元走强影响
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透北京12月19日电---中国华融资产管理公司再次挂牌转让温州银行股份有限公司7.09%股份,在产权交易所的挂牌价格3.8亿元人民币.
今年11月,中国华融资产管理公司曾在天津产权交易所挂牌,转让上述股份,彼时挂牌价格为4.2亿元.
周一刊登在天津产权交易中心的公告显示,华融资产管理公司和温州市财政局,并列为温州银行第一大股东,均持有7.09%股权.
数据显示,2010年度,温州银行实现净利润4.9亿元,营业收入达16.3亿元;今年上半年,公司上述两项财务指标分别为3.3亿元和17.1亿元.
温州银行官方网站显示,温州银行是目前温州规模最大的股份制商业银行,资本总额超42亿元,全辖66家营业网点(含总行营业部),员工2,400余人.(完)
更多详情,请点选天津产权交易中心网站(here)
--发稿 康熙泽; 审校 丁淑琴
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路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)
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