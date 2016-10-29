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中国财经 | 2016年 10月 29日 星期六 20:58 BJT

中国限制房地产公司通过发行债券为购买土地融资-报纸

路透北京10月28日 - 据一中国报纸周五报道，中国将不允许房地产开发公司通过发行公司债为购买土地进行融资，以抑制过热的房地产市场。

《二十一世纪报》援引消息人士称，上海证交所已致函债券承销商，要求彻查房地产开发企业发债资金用途。

该报道称，债券发行公司需书面同意，资金不会用于购买土地，监管机构将进行后续审查，确保发债公司真正执行协议。

报道还称，信函指出，将收紧对落后产能行业公司发行债券的限制。

本月稍早，地产经纪商和开发商告诉路透，中国正在收紧对房地产公司发债的限制，希望借此减少资金流入房地产行业，抑制房价的快速上涨。(完)

(编译 刘静；审校 母红)

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