中国官员称一线城市房产泡沫不严重

路透上海8月1日 - 据中国证券报周四报导，国家发改委城市和小城镇改革发展中心主任李铁昨表示，目前一线城市房产泡沫并不严重，未来房价还将上涨。

他在出席一会议期间表示，北京、上海等一线城市集中了教育、医疗等大量优质资源，未来房价还将上涨。

大型地产商--首创集团有限公司董事长刘晓光也认为，考虑到项目的成本，一线城市房价未来将持续上涨，一线城市附近的小城镇房价可能有上涨空间。部分二三线城市由于土地财政的问题，房价可能下跌。

据报导,昨日发布的网易经济学家年会夏季论坛调查报告显示，接近50%的受访经济学家认为下半年房地产市场会量价齐升，超过60%的受访经济学家认为下半年房地产调控政策会维持现状。

调查报告显示，49.35%的受访经济学家认为下半年房地产市场会量价齐升，62.5%的受访经济学家认为下半年房地产调控政策会维持现状，51.95%的受访经济学家认为房地产市场在10年内不会崩盘，48.15%的受访经济学家认为城镇化不会推高房价，76.54%的受访经济学家认为城镇化会加剧“土地财政”。

接受调查的81.71%的经济学家认为今年中国的国内生产总值(GDP)增速界于7%和8%之间，70.89%的经济学家认为下半年货币政策会保持中性，64.63%的经济学家认为没有通缩风险。(完)

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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