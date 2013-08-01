中国官员称一线城市房产泡沫不严重

摩根大通、法兴和东方汇理成为人民币银行间汇市即期做市商
路透北京3月28日 - 中国外汇交易中心周二称，摩根大通银行（中国）、法国兴业银行（中国）和东方汇理银行（中国）自4月1日起成为新的人民币外汇市场即期做市商；中国邮政储蓄银行、中国进出口银行和华夏银行成为新的人民币外汇市场远掉做市商。
路透上海8月1日 - 据中国证券报周四报导，国家发改委城市和小城镇改革发展中心主任李铁昨表示，目前一线城市房产泡沫并不严重，未来房价还将上涨。
他在出席一会议期间表示，北京、上海等一线城市集中了教育、医疗等大量优质资源，未来房价还将上涨。
大型地产商--首创集团有限公司董事长刘晓光也认为，考虑到项目的成本，一线城市房价未来将持续上涨，一线城市附近的小城镇房价可能有上涨空间。部分二三线城市由于土地财政的问题，房价可能下跌。
据报导,昨日发布的网易经济学家年会夏季论坛调查报告显示，接近50%的受访经济学家认为下半年房地产市场会量价齐升，超过60%的受访经济学家认为下半年房地产调控政策会维持现状。
调查报告显示，49.35%的受访经济学家认为下半年房地产市场会量价齐升，62.5%的受访经济学家认为下半年房地产调控政策会维持现状，51.95%的受访经济学家认为房地产市场在10年内不会崩盘，48.15%的受访经济学家认为城镇化不会推高房价，76.54%的受访经济学家认为城镇化会加剧“土地财政”。
接受调查的81.71%的经济学家认为今年中国的国内生产总值(GDP)增速界于7%和8%之间，70.89%的经济学家认为下半年货币政策会保持中性，64.63%的经济学家认为没有通缩风险。(完)
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
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路透上海3月28日 - 按资产计中国第五大银行--交通银行2016年净利依旧仅微增。行长彭纯周二表示，目前不良率还比较稳定，但管理层把控制不良贷款放在第一位；今年不良资产的压力依然很大，新增不良资产还会继续增加。
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