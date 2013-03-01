国务院：可提高二套房首付比例和贷款利率

路透北京3月1日 - 房价上涨预期不断增强，促使中国国务院再度发文强调要继续做好楼市调控。中国政府网周五刊登国务院通知称，需要进一步完善现行住房限购措施，对房价过快上涨城市可进一步提高二套房首付比例和贷款利率。

“当前房地产市场调控仍处在关键时期，房价上涨预期增强，不同地区房地产市场出现分化。”国务院通知称。

具体到进一步完善限购措施，国务院通知明确称，限购区域应覆盖城市全部行政区域，限购住房类型应包括所有新建商品住房和二手住房，购房资格审查环节应前移至签订购房合同前等等。

国务院还要求继续严格实施差别化住房信贷政策，银行业金融机构需要严格执行二套及以上住房信贷政策。对于房价上涨过快的城市，可进一步提高第二套住房贷款的首付款比例和贷款利率。

最新数据再度证实中国楼市继续回暖。中国指数研究院周五公布数据显示，2月百城新建住宅均价同比延续涨势且扩大涨幅，环比则九连涨，房价上涨城市个数亦较前月增加。

至于众所关注的房产税，国务院要求，要总结个人住房房产税改革试点城市经验，加快推进扩大试点工作，引导住房合理消费。

此外，各省市需要在今年一季度向社会公布年度新建商品住房价格控制目标；而且从今年开始，各地区应提高商品房预售门槛，从工程投资和形象进度、交付时限等方面强化商品房预售许可管理。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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