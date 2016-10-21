焦点：调控后中国房价涨幅触顶回落 趋稳迹象初显楼市缓着陆

路透北京10月21日 - 中国楼市的高歌猛进应该已经告一段落了。统计局周五同时公布了9月房价数据和10月上半月重点城市房价数据，前者同环比涨幅均创下近六年高点，但在国庆密集收紧调控政策后，热点城市房价涨幅回落明显。

分析人士多认为，在“因城施策”和“去库存”的大背景下，本轮政策整体基调较温和，意在抑制资产泡沫，预计四季度热点城市量缩价稳，房地产投资仍会保持一定惯性。

“一线和部分热点二线城市因地制宜、因城施策实施有针对性的调控政策后，房地产市场出现积极变化，”统计局城市司高级统计师刘建伟称，从房价环比涨跌幅度看，15个一线和部分热点二线城市房价过快上涨的势头得到明显遏制，房价走势趋稳。

统计局首次公布了10月上半月热点城市房价数据，与9月比，15个城市的新建商品住宅价格环比指数均有所降低，其中，深圳和成都10月上半月新建商品住宅价格环比出现下降，降幅分别为0.3%和0.1%。

北京和上海10月上半月的房价环比指数上涨1.2%和0.7%，较9月4.9%和3.2%的环比涨幅明显收窄。

交通银行金融研究中心高级研究员夏丹指出，这15个城市恰是近一年（2015年9月-2016年9月）来累计新建住宅价格指数涨幅排名前13位的城市加上济南、成都两个省会城市。

她称，数据显示10月上半月其新房价格环比指数均较9月有明显收窄，意在彰显调控快速取得了降温的效果。预计总体来看，政策收紧的力度不会过于严厉，贯穿今年的主要任务仍是去库存，“限”主要是针对年中政治局会议强调的“抑制资产泡沫”，以“稳”而非以“降”为目的，避免给楼市重创。

“但是，房地产政策风向转变已经成为事实，最宽松的时期已然结束，更多的城市可能加入或升级措施。”

中国房价涨幅可能已在9月触顶。路透根据统计局周五数据测算，9月70个大中城市新建住宅销售价格同比升11.2%，连续一年上涨且涨幅为2011年该项数据公布以来最高。环比涨幅2.1%亦为纪录来新高。

浏览全国房价图表：tmsnrt.rs/2epmGX1

浏览北京、上海、深圳房价图表：tmsnrt.rs/2epkX40

**量缩价稳**

新政公布后楼市成交明显降温。统计局的刘建伟表示，从新建商品住宅网签成交量看，一线和部分热点二线城市中，多数城市10月上半月的成交量比9月下半月明显下降。其中，成交量环比下降80%-60%的城市有四个，下降60%-40%的城市有三个，下降40%-20%的城市有三个。

“预计四季度，一二线城市可能呈现量缩价稳走势。”交通银行的夏丹指出，目前政策收紧城市的住宅交易量和交易金额占全国总量的比重分别接近1/3和1/2，购房门槛的提高和金融端去杠杆将使热点城市需求进入观望期，加之基数效应，成交同比增速可能出现较大幅度的下滑。

“而价格上涨趋势减缓，个别政策执行力度较大的城市房价还可能下降，但多数热点城市难以出现明显松动。”她同时称，这一方面是在流动性充裕、其他资产保值能力欠缺的形势下，投资楼市不失为资金寻求相对稳妥出路的选择；另一方面是房企在“不差钱”和年度目标基本完成的客观条件下，不具备降价促销的动力，且已沉淀的高昂拍地成本也制约了降价空间。三四线城市销售面积增速继续有所回升，但无论人口流向还是资金流向都不支持其房价的持续上涨。

统计局9月房价数据显示，一线和部分热点二线城市与其他城市的房价走势有明显差异。从同比看，一线和部分热点二线城市中，新建商品住宅价格涨幅在10%以上的城市有14个；其余城市中，新建商品住宅价格同比下降的城市有6个，涨幅在10%以内的城市有42个。

中国房地产测评中心副主任孙斌艺称，这次统计局史无前例地公布半个月数据，政府也着急了。“从政府角度想让房价跌下来，但如果政策没什么大改变，实体经济状况没好转，一线和热点二线房价可能不会有实质性大变化。”

他指出，新政出台不足一月，目前还处于观望状态，个人感觉有些数据是人为调下来，高价楼盘不允许卖，均价跌下来很多，但其实是假象。在没有更好投资渠道而M2增速又在上升的情况下，有可能出现这样的情况，哪些城市限购，房价暂时停滞下降，资金转向其它还没有被限制的城市，引起新一轮的变化。

**楼市缓着陆**

本轮调控措施出台已大半月，分析人士认为总体力度还算温和，有助于楼市平稳着陆，未来即便调整幅度也不会太大。

瑞银证券大中华区首席经济学家汪涛最新指出，当前的政策着眼点可能主要是控制恐慌情绪，防止泡沫扩大，主要是采取因城施策的一种策略，并不是全面打击。她认为最重要的手段是全面信贷收紧，但现在并没有看到这样的收紧，而是在边际上调高了首付，对开发商的信贷调整，主要在拿地融资和利用理财等影子信贷方面，也未全面收紧。

“我们认为房地产政策收紧的影响，对未来来说基本是一个比较温和的影响，不会马上带来崩盘的情况。”汪涛说的崩盘是从开发建设开始，本轮房地产投资并不是很强，向下调整的空间也相对有限。预计今年剩余两月房地产投资还能保持在5-7%之间，但明年支撑作用减弱。

统计局本周公布数据显示，1-9月全国房地产开发投资同比增长5.8%，增速高于1-8月的5.4%。前9月商品房销售面积和销售额分别同比增长26.9%和41.3%，均高于前8月。但房屋新开工面积增速降至6.8%，低于前值12.2%。

中国热点城市今年房价连续狂飙，引发决策层对资产泡沫的担忧，北京市9月30日晚宣布提高首付比例等重量级措施，拉开了地方密集调控的序幕，国庆长假前后共有逾20个城市收紧房地产政策，标志着政策已转向。此后，中央层面从规范经营、整治市场、防范风险等角度，不断释放从紧从严的政策信号。

谈及楼市调控的方向，汪涛认为“如果未来楼市狂热的情绪没有进一步控制，政策会进一步收紧。收紧方向我觉得可能还是在信贷方面，比如提高首付或者大力打击用影子信贷支付首付等。”

她表示，限购的影响不会很持续，因为有很多应对对策。而且限购主要是由地方政府执行，地方政府的执行力度也有很大的不确定性。但如果房地产出现了明显的下滑，现在一些比较严厉的措施，在贯彻、执行过程中也会有所放松。

“我认为房地产未来一、两年无论是价格还是建设方面，都会是处于温和的调整。”汪涛称。

该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完）