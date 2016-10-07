东莞珠海福州新加入限购 中国已19城市启动楼市新政策

路透上海10月7日 - 中国各地城市的房地产限购愈演愈烈，最新加入调控阵营的城市有东莞、珠海和福州三家，至此9月30日至今，已有19个城市实施了新的房地产调控政策。

根据这些城市发布的文件，福州对三类居民家庭在五个城区范围内限售144平米及以下的商品住房，包括拥有两套及以上的本地五城区户籍家庭、一套及以上的非五城区户籍家庭等，自10月7日起执行。

珠海的政策类似，对已有三套及以上本地居民、一套及以上非户籍居民、无一年以上纳税或社保记录非户籍居民暂停销售建筑面积144平方米及以下的普通住房；同时规定首套房最低首付款比例不低于30%，二套房最低首付款比例不低于40%。

东莞方面，对拥有两套及以上住房的本市户籍居民家庭暂停向其销售新建商品住房；对拥有一套住房、无法提供购房之日前两年内在本市逐月连续缴纳1年以上个人所得税或社会保险证明的非本市户籍居民家庭，以及拥有两套及以上住房的非本市户籍居民家庭，暂停向其销售新建商品住房。

至此9月30以来至今，已有包括北京、天津、深圳、武汉、郑州等在内的19个内地城市加入了房地产限购行列。

中国8月70个大中城市新建住宅销售价格同比连续第11个月上涨，且涨幅急剧扩大；分城看，一二三线城市房价同比和环比涨幅均有所扩大。(完)