坚持楼市调控各项政策 加大保障房建设力度--发改委主任

路透北京8月6日 - 由于近期包括中国国务院常务会议及中央政治局会议均未重提“房地产调控”，引发市场政策可能放松的猜测。不过国家发展和改革委员会主任徐绍史最新表示，将促进房地产市场平稳健康发展，坚持房地产调控各项政策。

新华网周一稍晚报导引述徐绍史的话并称，要加大对保障性安居工程建设的推进力度，同时加快普通商品住房开工建设，支持居民家庭首套自住购房需求。

中共中央政治局此前召开会议称，在城镇化方面要积极释放有效需求，推动居民消费升级，保持合理投资增长，积极稳妥推进以人为核心的新型城镇化，促进房地产市场平稳健康发展。

报导并援引徐绍史指出，当前国内经济运行中出现一些新的矛盾和问题，主要是经济增长动力偏弱，化解产能过剩形势严峻，企业生产经营困难加剧，中小企业融资难融资贵，财政金融的风险也不容忽视。

与此同时，夺取全年粮食丰收还面临不少风险挑战，环境问题比较突出；内需包括消费需求和投资需求两个方面，其中消费需求中，要注意关注和培育信息消费和服务消费两个重点。

投资需求方面，要继续发挥好投资对稳增长的关键作用，保持合理的投资增长。要保证有限的政府投资投向经济社会发展的重点领域和薄弱环节，主要包括“十二五”(2011-2015年)规划明确的重点建设任务，棚户区改造及市政配套基础设施等。同时，支持民间投资健康发展，扩大市场准入。

“扩大内需还有一项非常重要的工作，就是积极稳妥推进新型城镇化。要加强总体规划、统筹谋划，抓紧修改完善城镇化发展规划及相关政策，”他说。

徐绍史并表示，未来要坚持就业优先战略；同时，稳定价格总水平，加强重要商品的产供销衔接，及时做好储备吞吐和进出口调节，切实降低流通成本。(完)

(发稿 康熙泽；审校 张喜良)

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