中国房地产：开发商合资企业表外负债缺少透明度，引发债务低估疑虑

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
标普地产分析师Christopher Yip称，“很难说这些合资企业有多少附加风险。但如果开发商不能披露更多细节，我们的能见度将很低。”
亚洲首富李嘉诚的长和系重组，就为合资企业表外负债规模提供了一个例证。
长和系的地产业务合并后新组建长江实业地产，该公司在提交给证交所的文件中称，2014年底经调整的债务为168亿港元（21.7亿美元）。
这比长江实业 与和记黄埔 合计的14亿港元债务高出了11倍，而正是这两家公司的地产业务合并组建了长江实业地产。
该文件称，债务的差异是由于长实与和黄原先在中国持有的许多合资企业将在新公司的资产负债表中得到体现，因为新组建的长江实业地产将获得这些公司的控股权。
长实与和黄对此未予置评。
2015年一季度中国房地产投资增长为2009年以来最慢，地产开发商都专注于清理存量地产。
目前中国政府试图通过更为宽松的信贷和税收政策刺激楼市，但市场专家表示，这不会明显降低高杠杆率的开发商所面临的风险。许多投资者开始把目光投向别处。(完) (翻译 张荻/戴素萍； 审校 李爽)
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