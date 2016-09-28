中国恒大出售粮油等业务权益 获税前收益约57亿元人民币

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港9月28日 - 中国大型房地产商--中国恒大集团(3333.HK)周三称，将出售于粮油、乳制品及矿泉水业务权益予独立第三方，总代价约27亿元人民币，预计将确认除税前收益约57亿元。
据公告，恒大今天与不同的独立第三方订立协议，出售粮油、乳制品及矿泉水的代价分别为6亿元、3亿元及18亿元。
恒大表示，按照该等业务于2016年8月31日之未经审核净负债约33亿元人民币及出售该等业务之总代价27亿元，该公司预期将自出售事项确认除税前未经审核收益约57亿元。
“出售事项为本公司的战略考虑，使公司能更加专注于房地产及其他相关业务。”恒大并称。
该股早盘初段一度逆市涨逾3%。香港时间09:33，升2.79%，报5.52港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。