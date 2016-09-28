中国恒大出售粮油等业务权益 获税前收益约57亿元人民币

路透香港9月28日 - 中国大型房地产商--中国恒大集团(3333.HK)周三称，将出售于粮油、乳制品及矿泉水业务权益予独立第三方，总代价约27亿元人民币，预计将确认除税前收益约57亿元。

据公告，恒大今天与不同的独立第三方订立协议，出售粮油、乳制品及矿泉水的代价分别为6亿元、3亿元及18亿元。

恒大表示，按照该等业务于2016年8月31日之未经审核净负债约33亿元人民币及出售该等业务之总代价27亿元，该公司预期将自出售事项确认除税前未经审核收益约57亿元。

“出售事项为本公司的战略考虑，使公司能更加专注于房地产及其他相关业务。”恒大并称。

该股早盘初段一度逆市涨逾3%。香港时间09:33，升2.79%，报5.52港元。（完）

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