富力地产中期净利大升逾倍 午盘股价大涨创两年半以来新高

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港8月24日 - 中国房地产商--广州富力地产(2777.HK)周三公布的上半年净利按年大升1.17倍，受期内交付面积同比增加带动。公布业绩后，富力地产午盘股价最多曾大涨7.5%至2013年11月以来高位。
截至6月底止半年，富力地产的净利为22.25亿元人民币，去年同期为10.26亿元；期内物业发展核心业务当期交付约187.34万平方米的可售面积，纯利与去年同期相比增加69%，至20.7亿元。期内，物业投资的基本盈利为1.55亿元。董事会会建议派中期息每股0.3元，与去年同期持平。
公布业绩后，富力地产股价升幅加大，最多曾涨7.5%至13.5港元的2013年11月初以来高位；香港时间15:11升近5%，报13.18港元，大盘恒生指数.HSI跌逾1.2%。
上半年富力地产的纯利率为10.8%，比去年同期13.4%下滑。物业销售的毛利率降至27.1%，因产品组合差异而有所下降。期内融资成本降至6.57%。
公司表示，随着销售量的复苏，土地收购的交易量亦显著上扬，＂地王＂不仅出现于一线城市，同时亦见于非一线城市，因发展商为锁定未来发展用地，往往令最终土地收购价高于开售价两至三倍。鉴于上半年的地价走势，公司对收购额外土地保持审慎态度，仅在国内收购了合计总建筑面积为149万平方米的土地，合计作价55亿元。
富力地产表示，鉴于用家需求持续殷切，加上政府针对行业实施的调控措施维持行业的长期可持续发展，预期整体行业的增长动力于下半年将会有增无减，公司有信心达成全年600亿元的协议销售目标。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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