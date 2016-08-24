富力地产中期净利大升逾倍 午盘股价大涨创两年半以来新高

路透香港8月24日 - 中国房地产商--广州富力地产(2777.HK)周三公布的上半年净利按年大升1.17倍，受期内交付面积同比增加带动。公布业绩后，富力地产午盘股价最多曾大涨7.5%至2013年11月以来高位。

截至6月底止半年，富力地产的净利为22.25亿元人民币，去年同期为10.26亿元；期内物业发展核心业务当期交付约187.34万平方米的可售面积，纯利与去年同期相比增加69%，至20.7亿元。期内，物业投资的基本盈利为1.55亿元。董事会会建议派中期息每股0.3元，与去年同期持平。

公布业绩后，富力地产股价升幅加大，最多曾涨7.5%至13.5港元的2013年11月初以来高位；香港时间15:11升近5%，报13.18港元，大盘恒生指数.HSI跌逾1.2%。

上半年富力地产的纯利率为10.8%，比去年同期13.4%下滑。物业销售的毛利率降至27.1%，因产品组合差异而有所下降。期内融资成本降至6.57%。

公司表示，随着销售量的复苏，土地收购的交易量亦显著上扬，＂地王＂不仅出现于一线城市，同时亦见于非一线城市，因发展商为锁定未来发展用地，往往令最终土地收购价高于开售价两至三倍。鉴于上半年的地价走势，公司对收购额外土地保持审慎态度，仅在国内收购了合计总建筑面积为149万平方米的土地，合计作价55亿元。

富力地产表示，鉴于用家需求持续殷切，加上政府针对行业实施的调控措施维持行业的长期可持续发展，预期整体行业的增长动力于下半年将会有增无减，公司有信心达成全年600亿元的协议销售目标。（完）

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