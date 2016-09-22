融创中国斥资40亿人民币认购金科地产新股 占扩大后股本17%

路透香港9月22日 - 中国房地产商--融创中国(1918.HK)宣布，将以约40亿元人民币认购金科地产(000656.SZ)的非公开发行新股，相当于后者经扩大后已发行股本约16.96%。

融创中国的声明称，其间接全资附属公司聚金物业将认购金科地产约9.07亿股新股，每股认购价4.41元人民币。融创认购的股份，占金科地产原来计划发行最多近12.4亿新股约73%。

公司表示，将以内部资源支付认购价。该批股份有12个月的锁定期，期间融创不能出售该批金科地产股份。

金科地产的地产项目主要布局在中西部、长三角、环渤海中国三大区域。基于可公开查阅的资料，目前，金科地产拥有在建地产项目约75个， 及其土地储备可建面积超过1,700万平方米。公司2015年度除税后纯利为12.33亿元。

融创中国表示，金科地产在中国主要的核心二线城市从事房地产开发，拥有较好的城市布局。公司看好其未来发展前景，认为此次认购是一次较好的投资机会，相信未来将为公司带来较好的投资回报。

融创中国周二收盘报6.06港元，过去一个月升3%，三个月则涨逾三成。（完）

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