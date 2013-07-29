上半年中国开发商合同销售增速低于首季--穆迪

路透香港7月29日 - 评级机构穆迪周一称，上半年中国开发商的合同销售额按年强劲增长46%，但增速较首季的69%为低，反映市场上的压抑需求已被逐渐吸收，以及中央于2月出台加强房地产市场调控工作的通知带来影响。

穆迪助理副总裁兼分析师Franco Leung指出，其中该行给予评级的19家中国开发商于今年上半年的合同销售按年增长35%至4,760亿元人民币，并相信它们当中大部份有望完成全年的销售目标。

他并指出，上半年一线城市的房价上升明显，其中北京和广州升幅最大，分别达到16.7%和16.5%。深圳和上海分别以16%和14.4%的涨幅紧随其后。

“这些城市房价进一步上升将会影响市民对住房的负担能力，这或令政府推出更多措施冷却市场。”他说。

穆迪指出，中国的利率于6月下旬上升后，现时已回复到较为正常的水平。然而，假如中央政府持续减慢信贷扩张以打压影子银行，再融资风险有可能增加。对于那些较为依赖短期银行融资及信托融资的开发商的影响将会最大。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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