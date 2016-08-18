绿地与雅居乐等收购美国产业园项目 项目总投资逾10亿美元

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海8月18日 - 中国大型房企--绿地控股(600606.SS)周四宣布，其与平安信托、雅居乐(3383.HK)和宝丰资本今日正式收购位于美国南旧金山市牡蛎湾一产业园项目，预计项目总投资将超过10亿美元。
绿地新闻稿称，绿地控股将作为该项目第一大股东，并将全面负责该项目的开发、运营及销售。绿地意在将该项目打造成为美国科技成果输入中国的窗口，在美创业人才的孵化平台，并带动中国生物科技产业企业在美开展研发合作。
该项目开发面积共计225万平方英尺（约21万平方米），将分期进行开发。在获得南旧金山市政府对街道、公共事业和土地平整等基础建设改进方案批准后，一期开发预计于2018年中启动，开发面积约50万平方英尺（约4.6万平方米）。
绿地控股稍早公告称，在南旧金山市项目中，绿地、平安、雅居乐和宝丰集团股份占比分别为49%、36%、10%和5%，项目土地价为1.71亿美元。项目定位为生物技术产业园区，规划建设约20.9万平米的办公／研发中心。
作为世界上最重要的生物科技中心，南旧金山市毗邻斯坦福大学、加州大学伯克利分校和加州大学旧金山分校。南旧金山市已是生物科技领域获得风险投资、天使投资最多；美国国立卫生研究院政府拨款最多，生物科技专利数量最多的地区。
“该项目不仅面临稳健、向好的市场前景，同时还具有产业地产属性，而这恰好与绿地在国内丰富的产城项目开发经验、资源相契合。”绿地控股董事长、总裁张玉良表示。
今年以来，绿地控股的国际化拓展有了更广的内涵，更灵活的模式，包括瞄准旅游地产经济的日本千叶海港城项目；与中东投资方通过股权置换斩获纽约核心区项目，并合作筹建房地产综合基金以投资世界顶级房地产项目。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。