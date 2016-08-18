绿地与雅居乐等收购美国产业园项目 项目总投资逾10亿美元

路透上海8月18日 - 中国大型房企--绿地控股(600606.SS)周四宣布，其与平安信托、雅居乐(3383.HK)和宝丰资本今日正式收购位于美国南旧金山市牡蛎湾一产业园项目，预计项目总投资将超过10亿美元。

绿地新闻稿称，绿地控股将作为该项目第一大股东，并将全面负责该项目的开发、运营及销售。绿地意在将该项目打造成为美国科技成果输入中国的窗口，在美创业人才的孵化平台，并带动中国生物科技产业企业在美开展研发合作。

该项目开发面积共计225万平方英尺（约21万平方米），将分期进行开发。在获得南旧金山市政府对街道、公共事业和土地平整等基础建设改进方案批准后，一期开发预计于2018年中启动，开发面积约50万平方英尺（约4.6万平方米）。

绿地控股稍早公告称，在南旧金山市项目中，绿地、平安、雅居乐和宝丰集团股份占比分别为49%、36%、10%和5%，项目土地价为1.71亿美元。项目定位为生物技术产业园区，规划建设约20.9万平米的办公／研发中心。

作为世界上最重要的生物科技中心，南旧金山市毗邻斯坦福大学、加州大学伯克利分校和加州大学旧金山分校。南旧金山市已是生物科技领域获得风险投资、天使投资最多；美国国立卫生研究院政府拨款最多，生物科技专利数量最多的地区。

“该项目不仅面临稳健、向好的市场前景，同时还具有产业地产属性，而这恰好与绿地在国内丰富的产城项目开发经验、资源相契合。”绿地控股董事长、总裁张玉良表示。

今年以来，绿地控股的国际化拓展有了更广的内涵，更灵活的模式，包括瞄准旅游地产经济的日本千叶海港城项目；与中东投资方通过股权置换斩获纽约核心区项目，并合作筹建房地产综合基金以投资世界顶级房地产项目。（完）