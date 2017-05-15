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中国财经 | 2017年 5月 15日 星期一 10:23 BJT

恒大集团为旗下10个项目引入基金投资者 引资108.5亿元人民币

路透香港5月15日 - 中国大型开发商--恒大集团(3333.HK)宣布，将向一家基金公司出售旗下10个内地项目的权益，涉资共约108.5亿元人民币。

公司上周五晚发出的声明称，其业务主体恒大地产将向信银（深圳）股权投资基金管理有限公司所管理的＂信恒稳健壹号契约型基金＂，出售10个内地房地产项目的非控制权益。该等项目有八个位于深圳，另外两个分别位于重庆及成都。完成出售后，恒大地产仍持有该批项目的控股权。

恒大集团表示，该等投资将为各项目募集资金作为合作开发之效果，符合公司及股东之整体利益。

恒大集团周一开盘升0.97%，报8.3港元。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here)

(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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