恒大集团为旗下10个项目引入基金投资者 引资108.5亿元人民币

二季度企业家和银行家宏观经济热度指数和信心指数系数上升--人行调查
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透香港5月15日 - 中国大型开发商--恒大集团(3333.HK)宣布，将向一家基金公司出售旗下10个内地项目的权益，涉资共约108.5亿元人民币。
公司上周五晚发出的声明称，其业务主体恒大地产将向信银（深圳）股权投资基金管理有限公司所管理的＂信恒稳健壹号契约型基金＂，出售10个内地房地产项目的非控制权益。该等项目有八个位于深圳，另外两个分别位于重庆及成都。完成出售后，恒大地产仍持有该批项目的控股权。
恒大集团表示，该等投资将为各项目募集资金作为合作开发之效果，符合公司及股东之整体利益。
恒大集团周一开盘升0.97%，报8.3港元。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透6月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:10时，1港元=0.87625人民币)
路透北京6月20日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌。分析师指出，今日大盘高开低走，窄幅震荡，明晟MSCI纳入A股决定前整体走势平稳，新能源汽车和苹果产业链概念股领涨。近期央行一系列动作逐渐打消投资者对MPA考核因素的担忧，流动性预期出现改善，市场风险偏好有所提升，大盘有望保持震荡向上走势。