恒大集团为旗下10个项目引入基金投资者 引资108.5亿元人民币

公司上周五晚发出的声明称，其业务主体恒大地产将向信银（深圳）股权投资基金管理有限公司所管理的＂信恒稳健壹号契约型基金＂，出售10个内地房地产项目的非控制权益。该等项目有八个位于深圳，另外两个分别位于重庆及成都。完成出售后，恒大地产仍持有该批项目的控股权。