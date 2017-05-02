融创中国继续增持金科股份 持股比例升至25%

路透上海5月2日 - 中国金科地产集团股份有限公司(000656.SZ)最新公告称，融创中国控股有限公司(1918.HK)通过其控股子公司在过去近五个月继续增持金科股票2.665亿股，占总股本的4.99%；增持完成后，融创累计持有金科13.358亿股，持股比例为25%。

金科股份在深圳证券交易所的公告称，其于4月28日晚间接到公司股东天津聚金物业物业管理有限公司的通知，天津聚金之一致行动人天津润泽物业管理有限公司和天津润鼎物业管理有限公司从2016年12月9日至2017年4月28日，通过二级市场合计增持金科股票约2.665亿股。

天津聚金、天津润鼎和天津润泽为融创中国控股控制的子公司，三者互为一致行动人。

“信息披露义务人及一致行动人持有金科股份股票主要是基于看好金科股份的未来发展前景，认同金科股份股票的长期投资价值。在未来十二个月内，不排除进一步增持或减持上市公司股份的可能性。”金科公告称。

公告还称，本次权益变动取得金科股份2.665亿股股份所支付的资金总额为14.9亿元人民币，该等资金来源于信息披露义务人的自有资金、股东借款及其他合法筹集的资金；本次交易资金不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形。

金科股份今年1月15日曾公告，收到融创中国控股通知函，其通过旗下两家物业管理公司在二级市场继续增持金科股份股票1.68亿股，占总股本的3.14%；增持完成后，融创累计持股比例升至23.15%。

金科股份总部位于重庆，2011年通过借壳实现上市。其2016年半年报数据显示，报告期末，公司实现销售金额约134亿元，同比增长约22%。

金科股份上周五收盘报6.01元，过去一个月累计上涨5.62%。（完）

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