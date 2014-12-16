中国地产开发商顾忌绿色建筑成本 政府目标或落空

图为湖北宜昌一处住宅楼的屋顶，一名工人在检查太阳能电池板。 REUTERS/Stringer

路透香港12月12日（记者 Clare Jim） - 中国开发商不愿建设绿色生态地产，因为要为此付出的成本将远大于能够获得的政府补贴。这可能导致中国政府到明年年底完成新建10亿平方米绿色建筑的目标落空。

开发商建设绿色建筑每平米最多可获得80元补贴。但是，为了达到国家《绿色建筑评价标准》规定的三星级的最高标准，开发商需要种树、安装可再生能源和雨水回收系统并采取其他措施，为此每平方米要多付出300元成本。

自上月中国和美国就2030年中国碳排放将达到峰值达成协议以来，绿色倡议的重要性进一步提高了。

但是，中国在实现2011年设定的绿色建筑目标方面困难重重。截止到2014年年初，中国建成的绿色建筑总面积为1.63亿平方米，仅占总目标的六分之一。

“大部分大型开发商认识到绿色工程的真正价值。二级和三级开发商可能会说‘我们看不到那么多’，”咨询公司Atkins亚太区首席执行官Chris Birdsong称。“规模较小的开发商做事想快......各种成本高于他们想承担的水平。”

对于一些开发商来说，绿色认证会提升其品牌形象，能够获得溢价。方兴地产中国有限公司去年以超过每平方米九万元的价格在上海销售了六栋办公楼，绿色理念使其楼价比附近类似地产每平方米高出一万元。

其他开发商却会更优先选择削减成本。在经济增长放缓的大背景下，供应过剩导致中国房价跌幅扩大。路透根据中国国家统计局公布的数据测算，10月70个大中城市新建住宅（含商品住宅和保障性住宅）销售价格同比下降2.6%，跌幅大于上月的1.3%。

三家小型开发商的高管表示，因为担心成本，他们在项目设计中通常不考虑绿色概念。由于谈论政府政策具有敏感性，他们不愿透露姓名。

两家国际设计公司的高管也表示，中国客户在了解了成本情况后，经常作出不考虑绿色因素的决定。

中国国有开发商绿地集团估计达到一星级绿色建筑标准，每平方米将增加成本50元，这占总成本的1%；两星级标准每平方米成本增量为100元；三星级标准成本增量为300元。绿地集团称，2010年，在四万平方米的上海总部大楼项目上额外支出2,000万元才达到了三星级绿色建筑标准。

即便国有开发商们对于国家《绿色建筑评价标准》的附加成本有异议，新修订的国家《绿色建筑评价标准》将于2015年1月1日生效，增加了达到绿色水平所必须的标准，这反过来可能会影响到成本。

招商局地产控股股份有限公司绿色研发与应用中心运营总监叶国栋称：“当消费者买房时，有多少颗星不是个大的因素”，所以从成本效益考量，公司不会强制以星级作目标，而是去设定自己的绿色标准。

一位不愿透露姓名的官员称，万科(000002.SZ) (2202.HK)考虑计划减少三星级项目，因为在新修订的国家《绿色建筑评价标准》实行后，他们的绿色成本可能会加倍。该官员没有获得授权与媒体交谈。

然而，出于政府目标的考量，所有建筑项目只需要达到一星级标准。自今年起，所有20,000平方米及以上的项目和所有公益性建筑被强制要求达到一星级标准。

住建部科技发展促进中心绿色建筑发展处副研究员马欣伯称，政府正在考虑在全国范围内强制实行一星级标准。

“我们还注意到，一些项目尤其是住宅楼仅是由于宣传的原因而采用绿色标签，” 马欣伯称，“我们正在研究，在他们得到绿色设计标签后，如何来保证绿色建筑的营运质量。”（完）

编译：高良萍 发稿：王凤昌

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