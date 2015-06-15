从影子银行转到互联网金融 中国地产商发现融资“新大陆”

图为百元面值的人民币现钞。 REUTERS/Jason Lee

路透香港6月12日 （记者 Clare Jim） - 作为小型和初创企业快速增长的资金来源，互联网金融企业在中国意外地找到了新客户--那些拥有数十亿美元资产而眼下却难以从传统渠道获得贷款的地产开发商。

2014年初中国的地产市场走下坡路前，开发商很大程度上依赖数万亿元人民币的信托贷款行业，但今年募集的信托资金仅有10%流入地产行业，低于去年同期的30%。信托贷款行业是中国规模巨大且不透明的影子银行的一部分。

出现这种情况部分归因于信托公司发现监管层加强审查，自身更难以募集现金，同时信托公司对贷款给走下坡路的地产行业的热情下降了。

为了填补这个空缺，地产商正在试图求助于P2P网贷和众筹。P2P借贷连接借款人和贷款人，而众筹大多是只有一个想法的初创企业家用以筹集资金的方式。

“（地产）信托市场去年几万亿，”绿地香港投资发展部总经理黄一峰说道。“这是我们希望可以逐渐取代的市场。”

互联网金融市场整体上仍与信托市场规模相距甚远，但业界观察人士称，互联网金融规模今年将增长两倍多，超过3,500亿元（560亿美元）。

绿地集团4月推出了一个P2P地产融资产品“地产宝”，当月为其项目总共筹集了4.5亿元。绿地今年计划筹集50-80亿元，并将自本月起为其他地产商筹资。

面对不情愿贷款的银行和信托公司，地产商乐见替代资金来源的快速发展，但扩大这个不成熟市场的规模带来系统性风险。

“信息不对称和不成熟的风险管理会窒碍网贷的发展，”中国国际经济交流中心信息部部长徐洪才表示。

一家政府金融服务机构的一位消息人士此前表示，中国央行已对此表达了一些关切，中国预计今年将出台针对P2P行业的监管条例。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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