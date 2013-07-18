中国房企融资可望有条件松绑--新华

路透北京7月18日 - 中国房地产企业融资状况有望进一步改善。新华网报导称，近期各种迹象表明，房企融资有望有条件地放开，涉及房地产上市公司的重组可能最先开闸。

自2010年房地产调控以来，房地产企业在国内的股权类和债权类融资均受阻，银行信贷和信托成为其主要融资渠道，亦有不少房企借道境外市场进行融资。

新华网报导称，房地产融资开闸将先从上市公司开始，上市房企的再融资和重组没有太多障碍，7月以来，已有多家Ａ股上市房地产企业因“筹划与公司相关的重大事项”停牌，包括宋都股份(600077.SS)、金丰投资600606.SS>、新湖中宝(600208.SS)、迪马股份(600565.SS)、荣丰控股(000668.SZ)等。

报导指出，证监会有关房地产融资的表态也较2010年有所差异，当时证监会的表示是已暂缓受理房地产开发企业重组申请，并对已受理的房地产类重组申请征求国土资源部意见；而在最近证监会强调“在进行相关审核时”，这意味着证监会已经准备接收房地产企业的上市、再融资和重组申请，并启动已经暂停三年多的审核程序。

中国证券报则在周四援引投行人士称，房地产上市公司再融资已经松动并将逐步放开，但对率先“放行”的公司有一定要求。上市房企中有较强融资需求、净负债率较高、符合产业政策导向的公司有望率先开闸。

证监会上月末表示，对存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的房地产开发企业，将暂停上市和重大资产重组。证监会会加强与国土资源部门的联动，并依据其意见审定房地产企业是否存在违规行为。

受房地产融资有望开闸消息激励，中国股市地产指数.SSEP7月来已上涨5.73%，同期大盘.SSEC涨幅为3.32%。(完)

(发稿 宿泱韫； 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。