（修正）中国10余家房企否认存在央视报道的欠缴土地增值税情况

（修正：去除内文第一段赘字。）

路透北京11月26日 -针对中国中央电视台近期有关房地产企业欠缴土地增值税3.8万亿元人民币的报道，10余家上市房企予以回应，公告否认存在欠缴土地增值税情况。

稍早华远地产(600743.SS)董事长任志强已在其微博上列出八条理由反驳，称地产企业的土地增值税按比例在预售时先预缴，在未达到税法规定的结算条件时可以不交，并不违法，也非拖欠。

金地集团(600383.SS)公告表示，公司严格按照税务机关对土地增值税实行先预征后清算的管理办法履行纳税义务，截至2012年底，计提的土地增值税余额为25.48亿元，并无报道所称欠缴26亿元的情况。

华远地产、金隅股份(601992.SS)等在公告中表示，报道中关于公司欠缴土地增值税的说法应源于误解，并援引相关法规规定对土地增值税及相关征管方式予以说明。

首开股份(600376.SS)、金融街(000402.SZ)等也表示，已按规定预提了土地增值税，并无欠缴土地增值税的情况。

据央视报道，调查发现多家知名房地产公司欠缴土地增值税，且数目惊人。2005年至2012年八年间，房地产开发企业应交而未交的土地增值税总额超过3.8万亿元。包括SOHO中国(0410.HK)、富力(2777.HK)、万科(000002.SZ)、招商地产000024.SZ等知名房企均榜上有名。

万科此前已回应，严格按照税务机关对土地增值税实行先预征后清算的管理办法履行纳税义务，公司财务报告公允反映了公司财务状况和经营成果，不存在欠缴土地增值税的情况。2012年，万科总纳税额211亿元，其中土地增值税52.8亿元。

其他公告否认欠缴的房企还包括北京城建(600266.SS)、中华企业(600675.SS)、万通地产(600246.SS)、城投控股(600649.SS)、北辰实业(601588.SS)、中粮地产(000031.SZ)、滨江集团(002244.SZ)等。

上证地产类指数.SSEP周二早盘初段小幅上涨0.06%，涨幅落后于沪综指.SSEC的0.2%。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

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