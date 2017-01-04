中国今年一线城市房价保持坚挺 外汇管控带来助力不大--高力

路透上海1月4日 - 国际物业公司--高力国际周三表示，在实施严厉的房地产调控政策后，京沪深等一线城市的房市确实有所降温。受潜在刚性需求及投资需求支撑，今年一线城市房价保持坚挺。

高力国际中国区研究部高级董事谢靖宇认为，近期中国加强跨境资本流动的管控，预计大量中国居民资金只能留在国内，但受限购等调控政策限制，这部分资金不会马上转入国内房市，对房市影响有限。

“这部分资金是否会流向其他（非限购）城市，其他投资市场，要看这些城市的投资回报率。”他说。

据高力国际统计，去年上海房地产成交均价为3.83万元，同比上涨19%，主要系高端住宅和豪宅销量大幅增长所致。2017年上海住宅新增供应水平预计与2016年相若，置业者对当地房市升值空间仍有强烈信心支撑。

高力国际中国物业投资执行董事汪蓓表示，目前国内房市有两股力量，一股是闲余资金寻找投资标的带来的推动力，一股是调控政策带来的阻力，两相作用下，国内一线城市房价增幅将会放缓。

“钱留在国内，不代表他们一定会买房。”不过她指出，企业因为不受限购等调控政策影响，近期已开始在上海等一线城市投资商业房产，以达到保值及抵御货币贬值的目的。

因P2P（网贷）公司去年中大量退租，导致上海核心区办公楼平均空置率同比上升5.3个百分点至年末的10.2%；租金水平增幅亦受限制，上海办公楼平均租金去年同比增长3.1%。

高力国际称，上海正向服务导向型经济转型，强大的第三产业将持续支撑写字楼物业需求的增长，但今年内上海有逾一百万平米的新增办公楼物业涌入市场，这将超越市场吸纳能力，会导致2017年办公楼的空置率将进一步攀升，租金亦面临调整压力。（完）