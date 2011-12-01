11月中国百城住宅均价连续第三个月环比下降--中指院

富智康修订2016年度净利倒退幅度 料收窄至37-41%
路透香港2月9日 - 台湾鸿海集团旗下手机代工商--富智康周四称，预计2016年度的净利同比减幅约37-41%之间，比此前预测倒退52%有所收窄。
* 11月百城住宅均价连续第三个月环比下降
* 同比涨幅持续缩小,为6月以来最低涨幅
* 北京等十大城市房价环比全线下跌
路透北京12月1日电---中国指数研究院周四公布,11月中国100个城市住宅均价环比下降0.28%,为连续第三个月出现环比下降,且降幅继续有所扩大.北京等十大城市价格环比全线下跌.
中指院报告并称,11月全国100个城市住宅平均价格为8,832元人民币/平方米,百城中有43个城市价格环比上涨,57个城市下跌;北京等十大城市住宅均价为15,663元/平方米,环比10月下降0.36%.
从同比来看,11月全国100个城市住宅均价同比涨幅自今年8月以来持续缩小,11月上涨4.06%,较10月缩小1.15个百分点,为今年6月以来的最低涨幅.其中93个城市同比涨幅在10%以内.
"11月调查数据显示,一、二线城市受调控政策的影响进一步加大,万科(000002.SZ)、绿地、龙湖(0960.HK)等大型房企在北京、上海等重点城市的一些项目降价幅度超过20%,"报告称.
报告并称,11月住宅价格环比涨幅居前的十个城市是:威海、烟台、汕头、包头、太原、聊城、桂林、淄博、赣州、呼和浩特,但涨幅较上月均有所下降.
同时,环比跌幅居前的十个城市是:宁波、江门、无锡、西安、东营、南京、嘉兴、江阴、郑州、株洲,跌幅均较上月有所扩大,宁波跌幅超过2%.
在十大城市中,南京和成都房价环比降幅最大,分别环比下降1.2%和0.9%,上海、武汉、深圳等8个城市降幅皆在0.5%以内.
人民日报周四文章称,尽管央行近三年来首次下调金融机构存款准备金率,但房地产业内人士普遍认为,这并不说明楼市调控放松,也难以改变房价下降的趋势.
中国央行周三晚间宣布,从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次调降.分析人士认为,此举标志货币政策转向拐点出现,始於2010年的一轮紧缩货币政策已阶段性完成.(完)
--发稿 邵晓忆; 审校 林高丽
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