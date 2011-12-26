专家建议中国征房产税逐步取代土地出让金

* 房地产调控不动摇不代表政策一成不变,但不能急调

* 房价回归合理价位宜明确

* 建议徵收房产税逐步取代土地出让金

路透北京12月26日电---如何解读中国政府强调房地产调控不动摇的政策信号?全国工商联房地产商会会长聂梅生认为,调控方向不变但也不能急,不动摇并不意味着调控政策一成不变.

她在国际经济交流中心周一举办的经济每月谈上表示,房价的合理回归应该有一个明确的区间,按十年的规律实事求是地讲,房价涨幅应该在国内生产总值(GDP)和居民消费价格指数(CPI)增幅之间,目前房价下调有空间,并建议通过徵收房地产税来逐步取代土地出让金.

"我觉得既不能急往上拉,又不能往下打,最後最容易形成就业的问题.还不是房地产开发企业本身的农民工就业,是上下游企业的问题,上下游企业一萧条,钢铁、冶金、汽车、家电等,就业都会受到影响,这是一个大问题."聂梅生称.

她进一步解释称,2009年当房价急降和投资急降的时候,所有的政策全上去了,把房价顶上去了,上去後就调不下来,费了多大的劲还是调不下来,出现很多的後遗症."因为当时把房价刺激得太高,如果让它又下去,同样会有一些并发症,所以不能急调."

中国在应对2008年金融危机,出台一系列刺激经济计划,原本受调控影响回落的房价亦因此掉头向上.其後为抑制房地产泡沫,中国出台史上最严厉的房地产调控举措,包括信贷,限购,税收等多种方式.

受持续严厉调控政策影响,目前中国楼市房价过快上涨的势头已得到遏制,11月70个大中城市新建商品住宅价格环比下降城市增至49个,较上月增加了15个,价格持平的城市有16个.

本月召开的中央经济工作会议亦强调,明年要坚持房地产调控政策不动摇,促进房价合理回归,加快普通商品住房建设,扩大有效供给,促进房地产市场健康发展.

**房价合理涨幅应明确**

对於促进房价的合理回归,聂梅生认为,应该是涨幅介於GDP和CPI涨幅之间.

"回归就是回到以前的某个点,如果从这个角度来理解回归的话,就应该压在中间,不能超过GDP的增速,但也不能低於CPI的涨幅."她称.

因为如果低於CPI以後,尤其是现在特别容易出现负利率,大家绝对取钱出来买房,低於CPI和PPI,这个行业就是亏损,行业难以为继.

她认为,目前国际经济形势复杂,中国宏观调控也面临很多不确定性,房地产调控不能脱离中国经济的基本面.政府提出要加大供给,增加普通商品房的供给,这就暗示着要恢复供给.

"明年最最重要的房地产政策放在第一位是保障房,希望保障房能够稳定市场和稳定投资,希望保障房能够达到平衡,中央的政策一手是调控商品房,一手是抓起保障房,形成双轨制,这两个 辘最好是一起转,起码有一个是成功的."聂梅生称.

中国今年保障房建设计划是1,000万套,中国住房和城乡建设部部长姜伟新称,明年新开工建设保障性住房和棚户区改造住房700万套以上,基本建成500万套以上,竣工量要高於今年.

**建议征房产税取代土地出让金**

由於房地产行业上下游产业链较长,面对中国对房地产十年十"控",如何调控最有效,聂梅生认为,需要给房地产行业重新定位,并建立多元化的房地产金融体系,以及通过全面开征房产税来取代土地出让金.

她分析指出,既然三架马车转向内需和产业结构调整,房地产行业不要定位到投资拉动当中非常重要的火车头,应该放在承载的作用,"因为发展什麽产业都应该有房地产,并且和其他的新兴产业能够共生."

同时要建立多元化的房地产金融体系,让投资房地产的资金有序的进入,才能有效的控制炒房.

此外,她还建议应该改革70年的土地使用权,并通过徵收房产税来逐步取代土地出让金.

"70年的土地使用权是1991年的令,不是法...不可能在买房子的时候,把70年的租金一次性收了,然後每年还收房产税."聂梅生称,应该有个替换的过程.

作为本轮房地产调控的重要内容,中国在上海、重庆两市启动房产税试点,税率介於0.4-1.2%,上海税率只针对新增购房,而重庆则包括存量及增量的高档商品房.中国财政部稍早明确指出,明年将稳步推进房产税改革试点.(完)

--发稿 沈燕; 审校 丁淑琴

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