中央房地产调控决心未动摇 有政策储备应对--新华

德国地方政府决定向中国海航集团出售哈恩机场
德国莱茵兰-普法尔茨州在一份简短公告中表示，一个部长会议已决定出售该州所持有的哈恩机场的82.5%股权，各方现在可以准备签署合同。
路透北京8月9日电---针对当前中国房地产市场出现种种波动以及"放松调控"的"误读",新华社周四发表时评称,中央调控房地产市场的决心没有丝毫动摇,也有政策储备予以应对.
新华时评称,当前房地产调控艰难前行至今初见成效,但尚未达到预期目标.若任由房价地价重新快速上涨甚至出现报复性反弹,将直接导致调控效果落空,使政府和政策权威性严重受损,不利於房地产市场长期、稳定、健康发展.
"面对事关重大、情况复杂的房地产市场调控,中央有决心,更有办法;有既有的措施,更有政策储备."时评指出.
当前重要的是,必须密切关注房地产市场的动向,及时果断采取有针对性的举措,形成精确指导,严格细化调控责任和目标,坚决遏制各种曲解调控意图、触碰调控底线和红线的行为,严防投机和投资性需求跟风炒作造成的市场混乱.
7月以来,北京等城市商品房成交量快速反弹,部分城市"地王"再起,中国指数研究院最新数据亦证实,成交量带动及市场预期好转,7月百城新建住宅均价继上月环比止跌後又进一步扩大涨幅.
而中央对房地产调控也未见放松,国务院总理温家宝7月初在江苏调研时强调要毫不动摇地继续推进房地产市场各项调控工作,决不能让房价反弹;7月下旬，国务院派出八个督查组赴16省份,对房地产市场调控政策措施落实情况进行专项督查.
"房地产调控将依旧'紧''严'当头,按照既定目标不断努力,绝不会'半途而松'、'半途而废',更不允许出现政策跑偏、调越高的现象."新华时评表示.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良
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德国莱茵兰-普法尔茨州在一份简短公告中表示，一个部长会议已决定出售该州所持有的哈恩机场的82.5%股权，各方现在可以准备签署合同。
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