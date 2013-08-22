中资银行削减小城市房地产项目贷款--专家

路透北京8月21日 - 中国国家信息中心首席经济师范剑平周三表示，中资银行已经减少对较小城市的房地产项目贷款，因担心这些地方的房屋供应过剩。

范剑平称，随着近些年地方政府大肆卖地，三、四线城市未售商品房库存规模很大。

分析师认为小城市是中国房地产风险的集中圈，因为随着居民到较大的城市打工，住房需求下降将进一步恶化小城市房屋供应过剩状况。

“很多银行现在听说开发商要新的贷款， 首先最关心的是在什么城市，”范剑平对记者表示。

“如果听说你在三、四线城市，哪怕你是碧桂园(2007.HK)、万科(000002.SZ)、万达这样的大公司，银行就会非常谨慎,不是特别敢给钱，”他说道。

当被问及中国政府是否会介入以提高小城市房屋需求时，范剑平表示，政府不愿意这么做，虽然大量未售房屋已令很多地方出现少有人居住的“鬼城”。

没有数据显示中国现在究竟有多少“鬼城”，但是以鄂尔多斯为首的几个地方已经引发了媒体和民众的广泛关注。

中国政府在过去四年来重拳干预房地产市场，希望为房价降温。政府已经限制家庭购房数量，并收紧了针对开发商的资金供应。

但是，中国房地产价格仍在不断创造纪录新高。路透根据统计局数据测算，7月70个大中城市新建住宅销售价格同比上升7.5%，为连续第七个月上升。

中国官方的房地产数据没有小城市房价的详细信息。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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