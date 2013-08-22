中资银行削减小城市房地产项目贷款--专家

兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权 募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。
路透北京8月21日 - 中国国家信息中心首席经济师范剑平周三表示，中资银行已经减少对较小城市的房地产项目贷款，因担心这些地方的房屋供应过剩。
范剑平称，随着近些年地方政府大肆卖地，三、四线城市未售商品房库存规模很大。
分析师认为小城市是中国房地产风险的集中圈，因为随着居民到较大的城市打工，住房需求下降将进一步恶化小城市房屋供应过剩状况。
“很多银行现在听说开发商要新的贷款， 首先最关心的是在什么城市，”范剑平对记者表示。
“如果听说你在三、四线城市，哪怕你是碧桂园(2007.HK)、万科(000002.SZ)、万达这样的大公司，银行就会非常谨慎,不是特别敢给钱，”他说道。
当被问及中国政府是否会介入以提高小城市房屋需求时，范剑平表示，政府不愿意这么做，虽然大量未售房屋已令很多地方出现少有人居住的“鬼城”。
没有数据显示中国现在究竟有多少“鬼城”，但是以鄂尔多斯为首的几个地方已经引发了媒体和民众的广泛关注。
中国政府在过去四年来重拳干预房地产市场，希望为房价降温。政府已经限制家庭购房数量，并收紧了针对开发商的资金供应。
但是，中国房地产价格仍在不断创造纪录新高。路透根据统计局数据测算，7月70个大中城市新建住宅销售价格同比上升7.5%，为连续第七个月上升。
中国官方的房地产数据没有小城市房价的详细信息。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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