国土部和住建部称要坚决遏制在建、在售“小产权房”行为

路透上海11月23日 -中国国土资源部、住房城乡建设部周五联合发出紧急通知，通知称要严格实行土地用途管制制度，严守耕地红线，坚决遏制在建、在售“小产权房”行为。

通知指出，要全面、正确地领会十八届三中全会关于建立城乡统一的建设用地市场等改革措施，坚持依法依规，严格执行土地利用总体规划和城乡建设规划。

国土部和住建部表示，建设、销售“小产权房”，严重违反土地和城乡建设管理法律法规，不符合土地利用总体规划和城乡建设规划，不符合土地用途管制制度，冲击了耕地保护红线，扰乱了土地市场和房地产市场秩序，影响了新型城镇化和新农村建设的健康发展，建设、销售和购买“小产权房”均不受法律保护。

通知再次明确，各级国土资源和住房城乡建设主管部门要对在建、在售的“小产权房”坚决叫停，严肃查处，对顶风违法建设、销售，造成恶劣影响的“小产权房”案件，要公开曝光，挂牌督办，严肃查处，坚决拆除一批，教育一片，发挥警示和震慑作用。

各级国土资源和住房城乡建设主管部门要切实加强监管，做到令行禁止。一要对违法建设、销售的“小产权房”开展一次集中排查摸底，结合实际研究提出分类处理的意见，并将结果报国土部和住建部。

此外，对违规为“小产权房”项目办理建设规划许可、发放施工许可证、发放销售许可证、办理土地登记和房屋所有权登记手续的，要严肃处理，该追究责任的一定要追究责任。还要加强宣传引导，向社会警示购买“小产权房”的风险。

小产权房是指在农村集体土地上建设的房屋，未缴纳土地出让等费用，其产权证不是由国家房管部门颁发，而是由乡政府或村政府颁发。（完）

(发稿 边竞; 审校 曾祥进)

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