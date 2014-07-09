棚户区改造将加大政府回购比例 不同类型分类改造

路透上海7月9日 - 棚户区改造在未来中国房地产发展中的地位将进一步凸显。中国证券报周三引述权威人士称，政府回购比例加大、不同类型棚户区分类改造，将可能成为未来棚改工作的重要指导思想。

报导指出，政府部门对现有住房进行回购，然后再向符合保障条件的群体实施分配，将可能成为未来棚改的重要操作路径。目前，住建部正在研究这一操作方式的可行性。

政府回购比重可能加大的调整原因在于，当前不少地方的普通住宅供应过剩。在此情况下，如果继续以新建的方式实施棚户区改造，可能会加重过剩局面，不利于市场供需关系的调整。

上述权威人士透露，住建部部长陈政高近期在调研中谈及对棚户区改造的三点看法，即改善民生、改变城市面貌、助力经济增长，已成为现阶段推进棚改工作的重要价值。

报导还称，棚户区改造另一项重要的思路在于，针对不同类型的棚户区，采取不同的改造和安置方式。

中国的棚户区改造分为林区、矿区、垦区的改造，以及旧城改造。其中，旧城改造因蕴含着一定的利润空间，容易引发社会资本的参与。相比之下，前者则将面临不小的资金难题，这也决定了棚改的资金筹集方式，将会有重要的差别。

此外，安置方式也有明显不同。据悉，旧城改造的安置方式以就地安置为主；因经济发展水平低、生活配套不足、居住条件恶劣等，不少旧矿区、林区居民更愿意搬迁至城区，则采用异地安置。

这两项重要差别决定了不同类型的棚户区改造，将有着完全不同的资金筹集和安置方式。针对这种情况采取分类对待，也将成为未来棚改的重要政策思路之一。

此外报导并指出，主管部门正在研究制定棚户区改造的相关政策，其中包括资金筹集、房屋建设、分配，以及棚户区改造涉及的各项土地处置方案等。该文件有可能以部门规章的形式推出，但由于制度设计较为复杂，出台时日尚不明确。

知情人士指出，上述文件主要体现为纲领性政策，对棚改的各项基本点予以明确。各地也将出台地方性政策文件，对具体问题提出更为细化的规定。其中，在资金筹集、土地供应、安置方式等关键部分，地方政府将被赋予先行先试的空间。(完)

(发稿 边竞; 审校 张喜良)

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