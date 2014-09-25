博客：中国楼市萎靡 银行、地产商及地方政府救市花招百出

记者 邵晓忆/许贵卿

中国的银行、房地产开发商和地方政府都在加大力度，力争将房市从两年内最严重的衰退中拯救出来，包括允许购买二套房、大幅降价和采取非常规的促销方式。

房地产业拖累经济增长，越来越让企业和决策者担忧。中国房地产业占到经济总量15%左右，直接影响从家具到钢铁等约40个行业。

最强大的支持举措尚未出台。

中国媒体周二称，四大银行之一计划实施贷款利率七折，并且放宽对二套房的贷款限制。

这一系列措施能否刺激在中国至关重要的房地产业增长，还有待观察。

即使在北京市中心，房地产业也感到境况不佳。由于房价创纪录高点，北京是全国没有放宽购房限制的少数几个城市之一。

一位地产中介Lu Yanzeng表示，两个月来他一套房子都没卖掉，他说今年的生意很一般，不像去年那么好；二手房销售也很慢，但新房销售很快。

在房价连续五年创下历史高位后，中国房地产业正陷入约两年来严重的下滑。

中国8月新建住宅销售价格环比下跌1.1%，为连续第四个月下滑。8月房屋销售面积较上年同期减少12.4%。

房地产市场的降温惠及中国数百万的国人，昔日飞涨的房价令买房成为遥不可及的梦想。但楼市的不振亦引发了对中国经济的担忧。

本已放缓的国内需求更是不堪重负，1-8月间固定资产的整体投资降至近14年来最低。

此外，房价下滑亦助燃信贷风险。

据新华社周日报导，河北邯郸有32家房企非法集资发生债务违约。

“地方政府对房地产业的松绑应会推动销售，不过目前看效果并不明显。”北京一不愿具名的上市房企高管说道。

“放宽房贷的作用将会更有效和实际。”

**促销花样百出**

此外为拉动销售，房企们在促销手段上也不走寻常路。

中国最大的房地产开发商万科(000002.SZ)联合淘宝卖房，称过去一年用户在淘宝花费至少一元人民币，便可在购房时获得5万元优惠。消费达到200万的用户直接可获得最高200万元的优惠额度。

万科本月扩大这项促销计划，涵盖更多楼盘后，淘宝在一份声明中表示，这项促销行动已吸引“特别好的反应”。促销内容包括以免费计程车接送客户至展示间。

现在，这项长达一个月的活动已经涵盖万科在全国14个城市的40个楼盘，包括杭州。杭州是受房屋供应过剩与价格下跌打击最严重的城市之一。

北京晚报上周报导，中国最大的地产开发商之一保利地产(600048.SS)甚至推出依据买家在几周之内的减重比例，提供房价折扣的促销活动。

北京不动产服务提供商链家在线分析师Zhang Xu表示，许多地产开发商面临达成今年销售目标的巨大压力，有些业者正开发新的方式刺激销售。

地产开发商从2月起开始调降价格，但温和的降幅未能提振市场，买家保持观望，等待更大的折扣。

随着9月与10月传统销售旺季的展开，待售房屋的库存量攀升，分析师认为，未来几个月开发商可能提供更大的折扣，尤其是手头现金紧俏者。

根据链家在线数据，其观察的24家上市地产开发商中，有半数尚未达到2014年销售目标的50%。

广西一家地产开发商甚至在楼盘的推出活动中免费赠送活鸡，达到吸引注意力的效果。

中国一家媒体引述宣传资料称，“抓到就是你的。”