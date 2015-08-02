7月中国百城房价环比连三月上涨 同比跌幅续收窄--中指院

路透北京7月31日 - 中国指数研究院提供的数据显示，7月百城住宅均价环比涨0.54%，为连续第三个月上涨，同比跌幅自上月的2.7%继续收窄，至-1.38%。

展望未来，楼市整体回暖趋势明朗，但部分城市库存压力较大，供求关系仍较紧张。地方政府应继续坚持“分类指导，因地施策”的原则，根据不同城市实际情况，出台有针对性、差异化的楼市政策，积极促进房地产消费。同时，房企应继续优化推盘与定价策略，积极去化库存。

以下为中指院报告概述：

根据中国房地产指数系统百城价格指数对100个城市新建住宅的全样本调查数据，2015年7月，全国100个城市（新建）住宅平均价格为10685元/平方米，环比上涨0.54%，已连续上涨3个月。

从涨跌城市个数看，46个城市环比上涨，53个城市环比下跌，1个城市环比持平。与上月相比，本月价格环比上涨的城市数量减少7个，其中涨幅在1.00%以上的城市有13个，较上月减少2个；本月价格环比下跌的城市数量增加7个，其中跌幅在1.00%以上的城市有17个，较上月增加5个。

同比来看，全国100个城市（新建）住宅均价与2014年7月相比下跌1.38%，跌幅较上月收窄1.32个百分点。按中位数计算，全国100个城市（新建）住宅价格中位数为6993元/平方米，环比微幅上涨0.03%，同比下跌2.11%。另外，北京、上海等十大城市（新建）住宅均价为19580元/平方米，环比上涨1.15%，涨幅较上月扩大0.06个百分点；同比在连续下跌7个月后，于本月转为上涨，涨幅为1.30%。

2015年7月，全国100个城市（新建）住宅均价环比上涨0.54%，涨幅收窄0.02个百分点，同比下跌1.38%，跌幅收窄1.32个百分点；十大城市（新建）住宅均价环比上涨1.15%，涨幅扩大0.06个百分点，同比止跌转涨，上涨1.30%。

政策方面，各地政府基于地方市场运行情况灵活调整政策，降低公积金贷款门槛、加大购房补贴力度、定向微调住房限购政策、推进户籍制度改革等举措稳步实施，以保障房地产市场平稳健康发展；供应方面，7月以来楼市逐步进入调整期，房企推盘节奏有所放缓，供应量与上月基本持平；需求方面，各城市间表现分化，整体成交量趋于平稳；企业方面，在销售业绩稳步回暖的背景下，房企拿地热情日益升温。整体来看，7月市场走势平稳，百城价格指数延续温和上涨趋势，环比涨幅与上月基本持平，同比跌幅继续收窄。

展望未来，在稳楼市政策积极推进、市场持续回暖的情况下，楼市消费信心稳步提升。预计市场成交将延续回暖态势，供求状况不断改善，房价整体回升。但因各城市库存去化压力不同，各线城市房价走势将继续分化。一线及热点二线城市需求旺盛，价格仍面临上涨压力；多数供应规模较大城市仍将积极促进库存去化，房价走势趋于稳定。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。