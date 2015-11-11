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中国财经 | 2015年 11月 11日 星期三 14:31 BJT

中国前十月房地产开发投资同比增长2% 增速续降--统计局

路透北京11月11日 - 中国国家统计局周三公布，1-10月全国房地产开发投资同比增长2%，增速较1-9月的2.6%进一步下滑。

统计局并称，1-10月，房地产开发企业新开工面积同比下降13.9%，降幅较1-9月的下降12.6%有所扩大。

此外，1-10月全国商品房销售面积同比增长7.2%，增速比1-9月的7.5%下降；销售额增长14.9%，增速亦较1-9月的15.3%下降。

统计局并表示，企业到位资金状况的好转，对房地产开发投资会产生一定的支撑作用。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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