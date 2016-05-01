4月中国百城住宅均价同比涨幅扩大 环比收窄--中指院

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京5月1日 - 中国指数研究院周日提供的报告显示，2016年4月百城价格指数环比、同比连续第九个月双涨，同比涨幅继续扩大至8.98%，环比涨幅则收窄至1.45%。
中指院称，展望未来，为促进楼市平稳发展，各地政府将继续因城施策，市场过热城市政策将逐步收紧，投机置业现象将得到一定遏制；高库存城市将继续加大力度鼓励需求释放。价格方面，一线周边及热点二线城市房价上涨动力仍然较足，但随着稳房价政策效果的显现，涨幅将逐渐趋缓。
近一年百城住宅均价涨幅一览：（单位：%）
月份 环比 同比 2016-04 1.45 8.98 2016-03 1.90 7.41 2016-02 0.60 5.25 2016-01 0.42 4.37 2015-12 0.74 4.15 2015-11 0.46 2.93 2015-10 0.30 2.07 2015-09 0.28 1.36 2015-08 0.95 0.15 2015-07 0.54 -1.38 2015-06 0.56 -2.7 2015-05 0.45 -3.73 2015-04 -0.01 -4.46 2015-03 -0.15 -4.35
以下为中指院提供的报告全文：
中国指数研究院报导：根据中国房地产指数系统百城价格指数对100个城市新建住宅的全样本调查数据，2016年4月，全国100个城市（新建）住宅平均价格为11467元/平方米，环比上涨1.45%，涨幅较上月收窄0.45个百分点。
从涨跌城市个数看，71个城市环比上涨，25个城市环比下跌，4个城市持平。与上月相比，本月价格环比上涨的城市数量增加11个，其中涨幅在1%以上的城市有30个，较上月增加4个；本月价格环比下跌的城市数量减少13个，其中跌幅在1%以上的城市有3个，较上月减少6个。
同比来看，全国100个城市（新建）住宅均价较去年同期上涨8.98%，涨幅较上月扩大1.57个百分点。
按中位数计算，全国100个城市（新建）住宅价格中位数为7065元/平方米，环比上涨0.68%，同比上涨1.92%。
另外，北京、上海等十大城市（新建）住宅均价为21695元/平方米，环比上涨1.53%，涨幅较上月收窄0.99个百分点；同比上涨14.42%，涨幅较上月扩大1.59个百分点。
十大城市主城区二手住宅样本平均价格为32758元/平方米，环比上涨2.13%，同比上涨23.02%。
整体来看，4月百城价格指数环比涨幅收窄、同比涨幅进一步扩大，环比上涨城市数量明显增多。政策方面，各地政府继续因城施策，廊坊、惠州等一线周边城市投机需求增加、房价上涨过快，政府紧急出台限购、提高首付比例、规范开发商行为等政策，为楼市降温；南京、苏州等城市房价水平较高且上涨势头较快，政府出台限价政策，平抑房价涨幅；吉林、长沙等部分城市库存压力依然严峻，政府通过提高贷款额度、给予财政补贴等措施刺激需求释放，鼓励库存去化。供应方面，重点城市推盘量稳步增加，新推楼盘定价进一步提升，去化效果较好。需求方面，深圳、上海调控政策效果显现，成交量有所回落；其周边惠州、昆山等三线城市承接部分外溢需求，成交量上升；南京、武汉等二线城市成交继续维持较高热度。
展望未来，为促进楼市平稳发展，各地政府将继续因城施策，市场过热城市政策将逐步收紧，投机置业现象将得到一定遏制；高库存城市将继续加大力度鼓励需求释放。价格方面，一线周边及热点二线城市房价上涨动力仍然较足，但随着稳房价政策效果的显现，涨幅将逐渐趋缓。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
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