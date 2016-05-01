4月中国百城住宅均价同比涨幅扩大 环比收窄--中指院

路透北京5月1日 - 中国指数研究院周日提供的报告显示，2016年4月百城价格指数环比、同比连续第九个月双涨，同比涨幅继续扩大至8.98%，环比涨幅则收窄至1.45%。

中指院称，展望未来，为促进楼市平稳发展，各地政府将继续因城施策，市场过热城市政策将逐步收紧，投机置业现象将得到一定遏制；高库存城市将继续加大力度鼓励需求释放。价格方面，一线周边及热点二线城市房价上涨动力仍然较足，但随着稳房价政策效果的显现，涨幅将逐渐趋缓。

近一年百城住宅均价涨幅一览：（单位：%）

月份 环比 同比 2016-04 1.45 8.98 2016-03 1.90 7.41 2016-02 0.60 5.25 2016-01 0.42 4.37 2015-12 0.74 4.15 2015-11 0.46 2.93 2015-10 0.30 2.07 2015-09 0.28 1.36 2015-08 0.95 0.15 2015-07 0.54 -1.38 2015-06 0.56 -2.7 2015-05 0.45 -3.73 2015-04 -0.01 -4.46 2015-03 -0.15 -4.35

以下为中指院提供的报告全文：

中国指数研究院报导：根据中国房地产指数系统百城价格指数对100个城市新建住宅的全样本调查数据，2016年4月，全国100个城市（新建）住宅平均价格为11467元/平方米，环比上涨1.45%，涨幅较上月收窄0.45个百分点。

从涨跌城市个数看，71个城市环比上涨，25个城市环比下跌，4个城市持平。与上月相比，本月价格环比上涨的城市数量增加11个，其中涨幅在1%以上的城市有30个，较上月增加4个；本月价格环比下跌的城市数量减少13个，其中跌幅在1%以上的城市有3个，较上月减少6个。

同比来看，全国100个城市（新建）住宅均价较去年同期上涨8.98%，涨幅较上月扩大1.57个百分点。

按中位数计算，全国100个城市（新建）住宅价格中位数为7065元/平方米，环比上涨0.68%，同比上涨1.92%。

另外，北京、上海等十大城市（新建）住宅均价为21695元/平方米，环比上涨1.53%，涨幅较上月收窄0.99个百分点；同比上涨14.42%，涨幅较上月扩大1.59个百分点。

十大城市主城区二手住宅样本平均价格为32758元/平方米，环比上涨2.13%，同比上涨23.02%。

整体来看，4月百城价格指数环比涨幅收窄、同比涨幅进一步扩大，环比上涨城市数量明显增多。政策方面，各地政府继续因城施策，廊坊、惠州等一线周边城市投机需求增加、房价上涨过快，政府紧急出台限购、提高首付比例、规范开发商行为等政策，为楼市降温；南京、苏州等城市房价水平较高且上涨势头较快，政府出台限价政策，平抑房价涨幅；吉林、长沙等部分城市库存压力依然严峻，政府通过提高贷款额度、给予财政补贴等措施刺激需求释放，鼓励库存去化。供应方面，重点城市推盘量稳步增加，新推楼盘定价进一步提升，去化效果较好。需求方面，深圳、上海调控政策效果显现，成交量有所回落；其周边惠州、昆山等三线城市承接部分外溢需求，成交量上升；南京、武汉等二线城市成交继续维持较高热度。

展望未来，为促进楼市平稳发展，各地政府将继续因城施策，市场过热城市政策将逐步收紧，投机置业现象将得到一定遏制；高库存城市将继续加大力度鼓励需求释放。价格方面，一线周边及热点二线城市房价上涨动力仍然较足，但随着稳房价政策效果的显现，涨幅将逐渐趋缓。（完）