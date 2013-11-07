《焦点》中国房价为何越控越涨？

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月6日(记者 邵晓忆/许贵卿) - 经历了四年的楼市调控，中国房价仍一路飙涨，这揭示出一个令人不安的真相：政府本身就是楼市调控面临的最大障碍之一。

政府收入与土地价格密切相关，因此政府采取措施来抑制房价，本身就存在利益冲突。

政府一方面多管齐下试图控制房价，但同时又在以更高的价格向开发商出售地皮。

以某些指标衡量，北京等城市的房价已高于英国和日本，这对于希望房价回归到民众可负担水平的中央政府而言，是个惨淡的结果。中国70个大中城市9月新建住宅售价为连续第九个月上涨，且涨幅进一步扩大。

中国土地勘测规划院副总工程师邹晓云说：“地方政府的出发点是要把地价保持在相对比较高的水平。地方政府从意愿上来说，不太希望房价降低。”

出售土地是地方政府的主要收入来源，当然推高房价的还有其他因素，这包括人口增加产生的自然需求、以及缺乏投资选择的环境下闲钱催生的投机需求。

中国的改革努力，譬如降低政府对土地收入的依赖、为投机客提供更多的投资渠道等，应该有助于消除前述因素的影响。而即将召开的中共十八届三中全会，将就改革计划提供线索。

在中国，没有任何一个地方的房价飙涨问题比北京和上海更严重。北京和上海这样的城市提供了良好的教育和就业机会，许多外地人纷纷涌入大城市，这支撑着旺盛的房屋需求。

北京的房价涨幅堪称全国之最。国际货币基金(IMF)2011年报告中指出，在北京一套70平米的住宅是家庭年均可支配收入的20倍，该比例远远高于英国和日本。当前上海房价与收入比例则为14倍左右。

在北京工作的IT工程师卢彪要在天津附近购买他的第一套房子，一套100平米的公寓要花掉他100万元左右。

卢彪说：“北京房价太贵了，而且一直在涨。如果我现在不买一套房子，就永远都买不起了。”现年27岁的鲁彪年收入约为15万元。

**水涨船高**

可以肯定的是，中央政府面临着两难境地。

一方面民众对高房价日益不满，威胁着社会和经济稳定。但另外一方面，房地产业是中国经济的主要推动力之一，影响到约40个相关行业，约占全国GDP的16%。

今年房地产业对经济的支撑作用非常重要，预计今年中国经济增速将降至23年低位7.5%。此外，土地收入还是地方政府的主要收入来源，所以如果中央政府打压力度过大，地方政府就会面临问题。

路透基于官方数据的估算显示，今年前10个月北京政府出售了1,490万平米土地，超过了2012年全年。

经测算，北京今年迄今土地销售收入1,200亿元，远高于去年全年的650亿元，增幅为至少六年来最高，与此同时，其他来源的财政收入则相对疲弱。

数据显示，北京9月新屋售价同比上涨16%，远高于全国平均涨幅9%。还有些城市房价涨幅甚至更大，上海为17%，广州和深圳则达到20%左右。

北京一家中型上市房地产开发商的一名高管称：“土地价格上涨，所以房地产价格也上涨。水涨船高。”

北京市国土资源局表示，政府已采取多种措施稳定土地价格，包括增加土地供应，以及土地拍卖中设定合理价格上限等。

北京国土资源局在给路透的声明中称：“我局坚决落实中央宏观调控政策，维护北京市场健康、有序、平稳发展。”

**需求释放**

中国其他地区的土地价格也在上涨。

中国媒体报道称，今年10月，浙江义乌一地块因报价未达到政府设定的保留底价而流拍。

财政部数据显示，今年前9个月，中国各级政府的土地收入同比大增50%，达到2.7万亿元。

中国社科院研究员曹建海说：“房价上涨不是不可控，而是不控制。”

中国的买房者看来也认同这样的观点。当空等了一段时间没见房价下跌，很多人就不想再等下去了，这释放出部分之前被抑制的需求，这也是9月房价大涨的原因之一。

在北京大兴，一位退休老人称，从1月起就等着房价合适时给儿子买套房，但现在她发现这样的等待是徒劳的。

她说：“不可能再等了。等得越久，房价越高。”她正在四处看房。（完）