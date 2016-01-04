中国鼓励外来务工人员购房仍面临房贷难题

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京/香港1月4日 - 由于担忧大量空置房可能造成的经济冲击，中国政府希望外来务工人员购买二三线城市的房产，以减缓地产行业的压力。

在中国经济增速降至25年来最低水平之际，此举凸显中国当局对大规模空置房库存的忧虑以及对地产开发商违约可能引发连锁反应的担心。

尽管鼓励外来务工人员在二三线城市购房似乎可以刺激需求，但如何使他们获得贷款是一个难题。中国各地逾2.7亿外来务工人员中许多人每月收入不足3,000元（462美元），不到常州等较小城市每平米房价的一半。

外来务工人员收入低，自有资产少，显然不是有吸引力的贷款对象。政府需要找到愿意折价销售房屋的开发商，而当地政府要准备为外来务工人员提供购房补贴。

“农民工市民化进城，消化房地产库存，现在条件还不是很成熟。很多问题不是依靠一个房产证就能解决的，”中房驰昊研究部主管胡智强表示。

“谁都想在城市落户, 但钱在哪里？”胡志强说道，并称还有其他问题需要解决，譬如让外来务工人员平等享有社保和公共服务的权利。

**梦想遥远**

中国政府称，今年将加大努力消化房地产库存，包括帮助外来务工人员在城市购房或者租房，以及鼓励开发商降价。

中国政府计划到2020年让一亿外来务工人员在城市安家，中小城市的官员承诺为更多农村人口发放城市户口，但农村人口是否享有城市社会福利仍是一个问题。

据中国国家卫生计生委的数据，逾70%已经居住在城市的外来务工人员更倾向于租房是另外一个潜在障碍。

“如果我赚的钱够多，我会回老家附近的城市买房，”一位在北京一家餐馆打工的26岁龙（音）姓男子表示，他是湖南农村人，五年前出来打工。“这里的房价太高，我在这里安家不可能。”

对于大多数低收入外来务工人员来说，在城市拥有房产仍是一个遥远的梦想，因此挑战在于如何让他们更有能力购房。

德国商业银行驻新加坡经济学家周浩称，“问题很明显：如何鼓励低收入群体购房--如何提升支付能力”。

为了防止地产开发商一旦必须降价可能违约，以及这种违约可能对为地产提供融资的地下金融体系构成冲击，地方政府已在291个城市试点农村承包土地经营权和农民住房财产权抵押贷款。

尚不清楚地产开发商与地方政府是否愿意支持中央政府消化房地产库存的计划。

“我不知道（中国）政府能如何‘鼓励降价’，除非对降价进行补贴，”研究机构CreditSights驻新加坡分析师Yin Chin Cheong表示。

一些开发商欢迎去库存政策，称该政策是中国城市化进程的一部分。

专注于二三线城市的开发商阳光100 副总裁范小冲表示，这会刺激买房需求。但这些都不是去库存的临时性措施，而是城市化长期进程的一部分。（完）