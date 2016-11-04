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中国财经 | 2016年 11月 4日 星期五 09:16 BJT

中国财险获准受让华夏银行19.99%股份 德银退出

路透北京11月4日 - 中国股份制银行--华夏银行(600015.SS)周四晚间公告称，中国银监会近日批准同意中国人民财产保险股份有限公司(2328.HK)受让华夏银行19.99%股份，股权出让方为德意志银行(DBKGn.DE)、德意志银行卢森堡公司及萨尔?奥彭海姆股份有限合伙企业。

公告未透露具体交易价格。交易完成后，中国财险将成华夏银行第二大股东；其第一大股东为首钢总公司，持股比例为20.28%。

德意志银行去年底曾声明称，拟将手中持有的20%中国华夏银行股权，以最高257亿元人民币(40亿美元)的价格售予保险商中国财险，因该银行正谋求筹集现金并降低资产负债表曝险。

华夏银行周四收报10.61元，过去一个月累计上涨5.57%。（完）

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(发稿 侯向明；审校 张喜良)

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