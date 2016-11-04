中国财险获准受让华夏银行19.99%股份 德银退出

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京11月4日 - 中国股份制银行--华夏银行(600015.SS)周四晚间公告称，中国银监会近日批准同意中国人民财产保险股份有限公司(2328.HK)受让华夏银行19.99%股份，股权出让方为德意志银行(DBKGn.DE)、德意志银行卢森堡公司及萨尔?奥彭海姆股份有限合伙企业。
公告未透露具体交易价格。交易完成后，中国财险将成华夏银行第二大股东；其第一大股东为首钢总公司，持股比例为20.28%。
德意志银行去年底曾声明称，拟将手中持有的20%中国华夏银行股权，以最高257亿元人民币(40亿美元)的价格售予保险商中国财险，因该银行正谋求筹集现金并降低资产负债表曝险。
华夏银行周四收报10.61元，过去一个月累计上涨5.57%。（完）
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(发稿 侯向明；审校 张喜良)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。