中国财险获准受让华夏银行19.99%股份 德银退出

公告未透露具体交易价格。交易完成后，中国财险将成华夏银行第二大股东；其第一大股东为首钢总公司，持股比例为20.28%。

德意志银行去年底曾声明称，拟将手中持有的20%中国华夏银行股权，以最高257亿元人民币(40亿美元)的价格售予保险商中国财险，因该银行正谋求筹集现金并降低资产负债表曝险。